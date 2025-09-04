"Azt hittem, boldog párkapcsolatban élek, erre kiderült, hogy a barátom eljegyzett egy másik nőt!"

Összetört szívű nő kereste fel a The Sun nevű brit bulvárlap tanácsadóját. Levelében elárulta, hogy a barátja, akivel már évek óta együtt vannak, és akivel azt gondolta, idilli a párkapcsolatuk, végig csúnyán átverte őt.

Teljesen összeomlott egy nő, miután megtudta az igazat a párkapcsolatáról / Fotó: Sofia Alejandra / Illusztráció: pexels.com

A nő ezután kitért arra, hogy a párjával ugyanannál a társulatnál színészek, és bár régóta együtt vannak, a hivatásuk miatt sokat utaznak, emiatt sosem éltek együtt. Hozzátette, amikor ő távol volt, olyankor a barátja mindig a szüleinél maradt.

28 éves koromban találkoztunk, ő 39 volt. Megemlítette egy barátnőjét, aki a szüleihez költözött, hogy segítsen a fogyatékkal élő édesapjának, amikor munka miatt elutazik. Megesküdött, hogy a kapcsolatuk plátói, és azt is elmondta, hogy a nő van annyira jó barátja, hogy segítsen a szüleinek

- ecsetelte a levélíró, akinek a világa a múlt hónapban hullott darabjaira, amikor egy másik nő felhívta, és kijelentette, ő a párja menyasszonya. Kiderült, hogy az illető megtalálta a férfi telefonját, és elolvasta az üzeneteit, köztük azokat az intim beszélgetéseket is, amiket a levélíróval váltottak.

Teljesen sokkos állapotba kerültem, először azt hittem, hogy átverésről van szó. Aztán a nő története kezdett összeállni, és rájöttem, hogy a barátom milyen rondán becsapott

- tette hozzá a nő, aki ezután szembesítette a párját. A férfi bevallotta, hogy őt és a menyasszonyát is szereti, és nem akar lemondani egyikükről sem.

Tudom, hogy szeret engem, de úgy érzem, hogy mindig is az ő mocskos kis titka voltam. Most, hogy a menyasszonya mindenkinek mesélt rólam, nagyon rosszul érzem magam. Úgy tűnik, azt gondolja, tudtam, hogy a szerető vagyok. Az igazság viszont az, hogy azt hittem, egy teljesen normális, szerető párkapcsolatban élek. Nem tudom, most mitévő legyek

- zárta a levelét.

A tanácsadó, Deidre rámutatott arra, hogy a férfi éveken át becsapta őt, és még csak lelkiismeret-furdalása sincs emiatt, itt van tehát az ideje annak, hogy a levélíró elkezdjen végre kiállni magáért.

Végső soron nem számít, hogy a menyasszonya vagy a családja többi tagja mit gondol rólad. Te tudod, mi az igazság, és most van itt az ideje annak, hogy pozitív változásokat hajts végre, annak érdekében, hogy visszanyerd az irányítást a saját életed felett. Biztosan akad majd valaki, aki értékelni fog, és téged helyez előtérbe, de ehhez tovább kell lépned, és új emberekkel kell találkoznod. Itt az ideje távozni. Nem lesz könnyű, de lehetséges

- biztatta Deidre.