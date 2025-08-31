A hosszú és boldog párkapcsolat titka nem a kompatibilitás, nem a pénzügyi siker és nem is az aktív szexuális élet – állítja dr. Arthur C. Brooks boldogságkutató, a Harvard professzora, A boldogság aktái (The Happiness Files) című, hamarosan megjelenő könyv szerzője, aki a The Atlantic népszerű „How to Build a Life” rovatának esszéiből válogatott. Több évtizedes kutatásai szerint a boldogság közös nevezője az, amikor szeretet tölt el bennünket a körülöttünk lévők iránt – és ebben a romantikus kapcsolatnak is kulcsszerepe van. Szerinte a legfontosabb, hogy a párkapcsolat mindenekfelett a barátságot helyezze előtérbe.

Tökéletes kapcsolat nincs Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

Brooks úgy látja, széles körben él a tévhit, hogy a szenvedély hiánya tesz tönkre kapcsolatokat – írja a Daily Mail. – Bár a vonzalom szükséges, a tartós „bele­zúgás” állapotában ragadni felesleges stresszt szülhet. Ehelyett a társas, baráti szeretetre érdemes törekedni.

Ez az, ami valóban boldoggá teszi az embereket elkötelezett, hosszú távú kapcsolatokban.

A modern randivilágban – ahol a Tinder és a Hinge típusú appok az alkalmi kalandoknak kedveznek – néhány szűrt fotó és gondosan megírt profil alapján lehetetlen igazán megismerni a másikat, ezért a vészjeleket is könnyebb elnézni.

A legnagyobb vörös zászló, amire érdemes figyelni, a pszichológiából ismert sötét triász:

narcizmus,

machiavellizmus

és pszichopátia.

Beleszeretni egy sötét triászba nyomorúságos élmény, de meglepően gyakori, és ezek a vonások a népesség mintegy hét százalékánál megfigyelhetők. Az ilyen emberek magabiztosak, társaságkedvelők, ezért rendkívül vonzók lehetnek, különösen a nők számára, ám jellemzően rövid távú kapcsolatokra vágynak, és ha mégis kapcsolatban élnek, hajlamosak a hűtlenségre. Szakításkor pedig költségeszkalációval, manipulációval és nyílt konfrontációval teszik a lehető legzűrösebbé a helyzetet.

Párválasztáskor Brooks nem a kompatibilitást (ugyanaz a zene, filmek, ízek) tartja döntőnek, hanem a kiegészítést. „Gyakran mondják idős, évtizedek óta házas párok, hogy a társuk »kiegészít engem«. Ez szó szerint igaznak tűnik: az adatok szerint például az extrovertáltak és az introvertáltak remek párost alkotnak, ami a komplementaritás egyik esete.” Szükség van egy alapvető hasonlóságra – például az értékekben –, de azon túl keressünk olyan társat, aki kiegészít bennünket.