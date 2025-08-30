RETRO RÁDIÓ

Alig mondták ki az igent, máris újabb nagy bejelentést tett Veréb Tamás és felesége!

Hónapok óta pletykáltak róla, de eddig nem erősítették meg. Veréb Tamás és párja most először álltak a nyilvánosság elé közös, várva várt bejelentésükkel.

2025.08.30.
A rajongók alig tértek magukhoz az esküvői fotók láttán, amikor a szerelmesek újabb szenzációs hírrel rukkoltak elő. Veréb Tamás felesége oldalán minden eddiginél közelebb engedte a közönséget magához, és most elárulták: valami egészen különleges vár rájuk.

Veréb Tamás
Veréb Tamás nagyon örült, hogy feleségével léphet a képernyőre (Fotó: Mediaworks archív)

Veréb Tamás nyilvánosságra hozta a hírt

Veréb Tamás és felesége, Koltai Vivi nem sokkal a házasságkötésük után egy újabb világraszóló bejelentéssel lepték meg rajongóikat. A fiatal pár közös titka most végre napvilágot látott: ők ketten együtt vezetik a TV2 legújabb állatos műsorát, a Mancsok és tappancsok című produkciót, amely szeptember 6-tól kerül képernyőre minden szombat délelőtt. Bár sokan gyermekáldásra tippeltek, valójában a közös munka az, ami most egy új fejezetet nyit a kettejük életében.

Veréb Tomi Sztárban Sztáros szereplése óta hatalmas rajongótábort gyűjtött maga köré, így nem meglepő, hogy most is hatalmas az érdeklődés körülötte. Az újdonsült feleség, a gyönyörű Koltai Vivien színésznő számára ez az első nagyobb televíziós megjelenés, és nem is akármilyen: rögtön férjével az oldalán bizonyíthatja rátermettségét. A rajongók már most imádják a párost, hiszen közösségi oldalaikon áradoznak arról, milyen természetes és kedves párost alkotnak.

Veréb Tamás párja igazi támasz a színész-énekes számára, akire mindemelett nagyon büszke is: 

Nagyon jó Vivivel dolgozni, hiszen biztosan tudom, hogy bármerre is jár az országban, alapos munkát fog végezni, és nem kell amiatt aggódnom, hogy bármi hiányozna a műsorból

 – mondta a Metropolnak. Elárulta azt is, hogy számukra ez egyfajta ajándék: a rengeteg munka miatt kevés időt tudnak kettesben tölteni, így most legalább a kamerák előtt is együtt lehetnek.

Veréb Tamás Kolbija is feltűnhet

A műsorban sztárvendégekkel beszélgetnek majd az örökbefogadásról, kutyanevelésről és az állattartás örömeiről, de a végén mindig lesznek vidám, állatos videók is. A közönség pedig máris izgatott, hiszen a páros Instagramon sejtelmesen utalt rá: lehet, hogy Kolbi, Veréb Tamás hűséges négylábúja is feltűnik majd a képernyőn.

Koltai Vivien Veréb Tamás mellett most egy új oldalát is megmutathatja: nem csupán színházi szerepeiben, hanem riporterként és házigazdaként is bizonyíthat. A sztárpár mindkét tagja előtt zsúfolt időszak áll: Tomi számára egy héten belül indul a Sztárban Sztár All Stars, és Vivien színházi feladatai is sok energiát követelnek majd. Ennek ellenére mindketten úgy érzik, most jött el a tökéletes pillanat, hogy közösen vágjanak bele ebbe az új kalandba.

A nézők biztosak lehetnek abban, hogy a képernyőn is érezhető lesz az a harmónia és szeretet, ami a páros mindennapjait jellemzi. A friss házasok tehát nemcsak az életben, hanem a karrierjükben is együtt építkeznek – és láthatóan semmi sem állhat az útjukba.

 

 

