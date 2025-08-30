Alig mondták ki az igent, máris újabb nagy bejelentést tett Veréb Tamás és felesége!

Hónapok óta pletykáltak róla, de eddig nem erősítették meg. Veréb Tamás és párja most először álltak a nyilvánosság elé közös, várva várt bejelentésükkel.
A rajongók alig tértek magukhoz az esküvői fotók láttán, amikor a szerelmesek újabb szenzációs hírrel rukkoltak elő. Veréb Tamás felesége oldalán minden eddiginél közelebb engedte a közönséget magához, és most elárulták: valami egészen különleges vár rájuk.
Veréb Tamás és felesége, Koltai Vivi nem sokkal a házasságkötésük után egy újabb világraszóló bejelentéssel lepték meg rajongóikat. A fiatal pár közös titka most végre napvilágot látott: ők ketten együtt vezetik a TV2 legújabb állatos műsorát, a Mancsok és tappancsok című produkciót, amely szeptember 6-tól kerül képernyőre minden szombat délelőtt. Bár sokan gyermekáldásra tippeltek, valójában a közös munka az, ami most egy új fejezetet nyit a kettejük életében.
Veréb Tomi Sztárban Sztáros szereplése óta hatalmas rajongótábort gyűjtött maga köré, így nem meglepő, hogy most is hatalmas az érdeklődés körülötte. Az újdonsült feleség, a gyönyörű Koltai Vivien színésznő számára ez az első nagyobb televíziós megjelenés, és nem is akármilyen: rögtön férjével az oldalán bizonyíthatja rátermettségét. A rajongók már most imádják a párost, hiszen közösségi oldalaikon áradoznak arról, milyen természetes és kedves párost alkotnak.
Veréb Tamás párja igazi támasz a színész-énekes számára, akire mindemelett nagyon büszke is:
Nagyon jó Vivivel dolgozni, hiszen biztosan tudom, hogy bármerre is jár az országban, alapos munkát fog végezni, és nem kell amiatt aggódnom, hogy bármi hiányozna a műsorból
– mondta a Metropolnak. Elárulta azt is, hogy számukra ez egyfajta ajándék: a rengeteg munka miatt kevés időt tudnak kettesben tölteni, így most legalább a kamerák előtt is együtt lehetnek.
A műsorban sztárvendégekkel beszélgetnek majd az örökbefogadásról, kutyanevelésről és az állattartás örömeiről, de a végén mindig lesznek vidám, állatos videók is. A közönség pedig máris izgatott, hiszen a páros Instagramon sejtelmesen utalt rá: lehet, hogy Kolbi, Veréb Tamás hűséges négylábúja is feltűnik majd a képernyőn.
Koltai Vivien Veréb Tamás mellett most egy új oldalát is megmutathatja: nem csupán színházi szerepeiben, hanem riporterként és házigazdaként is bizonyíthat. A sztárpár mindkét tagja előtt zsúfolt időszak áll: Tomi számára egy héten belül indul a Sztárban Sztár All Stars, és Vivien színházi feladatai is sok energiát követelnek majd. Ennek ellenére mindketten úgy érzik, most jött el a tökéletes pillanat, hogy közösen vágjanak bele ebbe az új kalandba.
A nézők biztosak lehetnek abban, hogy a képernyőn is érezhető lesz az a harmónia és szeretet, ami a páros mindennapjait jellemzi. A friss házasok tehát nemcsak az életben, hanem a karrierjükben is együtt építkeznek – és láthatóan semmi sem állhat az útjukba.
