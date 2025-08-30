Alig mondták ki az igent, máris újabb nagy bejelentést tett Veréb Tamás és felesége!

A rajongók alig tértek magukhoz az esküvői fotók láttán, amikor a szerelmesek újabb szenzációs hírrel rukkoltak elő. Veréb Tamás felesége oldalán minden eddiginél közelebb engedte a közönséget magához, és most elárulták: valami egészen különleges vár rájuk.

Veréb Tamás nagyon örült, hogy feleségével léphet a képernyőre (Fotó: Mediaworks archív)

Veréb Tamás nyilvánosságra hozta a hírt

Veréb Tamás és felesége, Koltai Vivi nem sokkal a házasságkötésük után egy újabb világraszóló bejelentéssel lepték meg rajongóikat. A fiatal pár közös titka most végre napvilágot látott: ők ketten együtt vezetik a TV2 legújabb állatos műsorát, a Mancsok és tappancsok című produkciót, amely szeptember 6-tól kerül képernyőre minden szombat délelőtt. Bár sokan gyermekáldásra tippeltek, valójában a közös munka az, ami most egy új fejezetet nyit a kettejük életében.

Veréb Tomi Sztárban Sztáros szereplése óta hatalmas rajongótábort gyűjtött maga köré, így nem meglepő, hogy most is hatalmas az érdeklődés körülötte. Az újdonsült feleség, a gyönyörű Koltai Vivien színésznő számára ez az első nagyobb televíziós megjelenés, és nem is akármilyen: rögtön férjével az oldalán bizonyíthatja rátermettségét. A rajongók már most imádják a párost, hiszen közösségi oldalaikon áradoznak arról, milyen természetes és kedves párost alkotnak.

Veréb Tamás párja igazi támasz a színész-énekes számára, akire mindemelett nagyon büszke is:

Nagyon jó Vivivel dolgozni, hiszen biztosan tudom, hogy bármerre is jár az országban, alapos munkát fog végezni, és nem kell amiatt aggódnom, hogy bármi hiányozna a műsorból

– mondta a Metropolnak. Elárulta azt is, hogy számukra ez egyfajta ajándék: a rengeteg munka miatt kevés időt tudnak kettesben tölteni, így most legalább a kamerák előtt is együtt lehetnek.

Veréb Tamás Kolbija is feltűnhet

A műsorban sztárvendégekkel beszélgetnek majd az örökbefogadásról, kutyanevelésről és az állattartás örömeiről, de a végén mindig lesznek vidám, állatos videók is. A közönség pedig máris izgatott, hiszen a páros Instagramon sejtelmesen utalt rá: lehet, hogy Kolbi, Veréb Tamás hűséges négylábúja is feltűnik majd a képernyőn.