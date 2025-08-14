A magyarságról vallott Veréb Tamás: "Miért ne lehetnék arra büszke?"

Új beszélgetős műsor nyitóvendége volt a fiatal színész.
Mély témákat feszegetett egy újonnan indult beszélgetős műsor. A Nekem mondod? podcast első epizódjának nyitóvendége Veréb Tamás volt, aki nyíltan beszélt arról, mit jelent számára a magyarság, és miért tartja fontosnak, hogy erre büszke lehessen - írja a Bors.
Miért ne lehetnék arra büszke, hogy én egy magyar ember vagyok?
- tette fel a kérdést Veréb Tamás, miután szóba került a nemzeti identitás.
Hozzátette, szerinte a probléma gyökere ott van, ha valaki nem tudja ezt megélni. Puskás Ferenc, Szent István vagy Kapu Tibor példáját említve hangsúlyozta, hogy a magyarság hősei inspirációt adhatnak.
Az identitás témája először egyébként egy színházi előadás kapcsán fogalmazódott meg benne:
Egy előadás kapcsán merült fel először kérdésként, hogy a magyarságomra büszke lehetek-e?!
– idézte fel. Tamás ma már egyértelműen úgy érzi, a hazája adja személyiségének egyik alapkövét.
Veréb Tamás párja oldalán a közelmúltban lépett az oltár elé, és hangsúlyozza, a jövőjét itthon, egy nagy és boldog család kötelékében tervezi.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.