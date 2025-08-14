RETRO RÁDIÓ

A magyarságról vallott Veréb Tamás: "Miért ne lehetnék arra büszke?"

Új beszélgetős műsor nyitóvendége volt a fiatal színész.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 19:27
Veréb Tamás identitás család büszkeség

Mély témákat feszegetett egy újonnan indult beszélgetős műsor. A Nekem mondod? podcast első epizódjának nyitóvendége Veréb Tamás volt, aki nyíltan beszélt arról, mit jelent számára a magyarság, és miért tartja fontosnak, hogy erre büszke lehessen - írja a Bors.

Veréb Tamás úgy gondolja, az identitás fontos része, hogy hol él  / Fotó: Mediaworks Archív

Miért ne lehetnék arra büszke, hogy én egy magyar ember vagyok?

- tette fel a kérdést Veréb Tamás, miután szóba került a nemzeti identitás.

Hozzátette, szerinte a probléma gyökere ott van, ha valaki nem tudja ezt megélni. Puskás Ferenc, Szent István vagy Kapu Tibor példáját említve hangsúlyozta, hogy a magyarság hősei inspirációt adhatnak.
Az identitás témája először egyébként egy színházi előadás kapcsán fogalmazódott meg benne: 

Egy előadás kapcsán merült fel először kérdésként, hogy a magyarságomra büszke lehetek-e?!

 – idézte fel. Tamás ma már egyértelműen úgy érzi, a hazája adja személyiségének egyik alapkövét.
Veréb Tamás párja oldalán a közelmúltban lépett az oltár elé, és hangsúlyozza, a jövőjét itthon, egy nagy és boldog család kötelékében tervezi. 


A podcastben az identitás mellett számos más érdekes téma is előkerült, így Kapu Tibor közelgő űrutazása és a Campus Fesztivál friss történései is terítékre kerültek.
 

 

 

