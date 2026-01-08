Jákob Zoltánt alaposan próbára tette egy rajongója: Zokogva utasította vissza az ajándékot

Jákob Zoltán vagyona állandó téma a követői körében, ő azonban már nagyon rég nem foglalkozik azzal, hogy mennyi pénze van, inkább adományozni szeret bevételeiből. Legújabb videójában szívszorító pillanatokat mutatott a hitetlenkedőknek.

Jákob Zoltán Ferrarijával vitte el egy körre a meglepődött fiút, arra azonban nem számított, hogy utána az ajándékot nem akarja elfogadni (Fotó: Mediaworks archív)

Jákob Zoltán: „Egy ajándékot nem kell megérdemelni”

A milliárdos nemrég egy kedves rajongóját látogatta meg, a tizenéves fiút éppen kosárlabdameccse közben érte a meglepetés, hogy a Ferrarijairól is ismert üzletember éppen hozzá érkezett. Az első döbbenet után aztán örömmel ült be a tűzpiros verdába egy próbakörre, ami természetesen őt is – mint eddig annyi más gyereket is – teljesen lenyűgözött. Már az út alatt elsírta magát, saját bevallása szerint ez volt a legnagyobb vágya, hogy ebben az autóban üljön. A legváratlanabb fordulat azonban a búcsú pillanataiban érkezett, amikor is Zoli a szokásos módon megajándékozta volna kis rajongóját, de heves ellenállásba ütközött. A fiú ugyanis nem akarta elfogadni a neki felajánlott iPhone-t, még úgy sem, hogy jótevője elárulta neki: tudja, hogy a saját telefonja már rendetlenkedik, szóval biztos benne, hogy jól fog jönni neki. A kistinik körében is legvagányabbnak számító mobiltelefont még ennek tudatában is visszautasította meghatódottságában.

Én ezt nem érdemlem meg, ez temérdek pénz

– mondta, de Zoli visszaadta a kezébe: „Egy ajándékot nem kell megérdemelni.” A fiú azonban továbbra is erősködött, hogy elnézést kér, de egész egyszerűen ő ezt nem fogadhatja el. Elsőre talán még azt is gondolhatnánk, hogy Jákob Zoli szinte tukmálja a luxustelefonokat mindenkire, ha nem látnánk a videóban, hogy a fiú gyakorlatilag zokog örömében.

Ilyen gesztust még soha életemben nem kaptam senkitől.

Jákob Zoltán már másfajta boldogságot keres

Jákob Zoltán Nagy Ő korábban már több interjújában és videójában is beszélt róla, hogy a pénz nem feltétlenül boldogít, noha természetes, hogyha nagyobb összeghez is hozzájut az ember, akkor azt első körben nem tudja jól kezelni. „Én is így kezdtem annak idején, vettem márkásabb ruhákat, még most is veszek márkás autót, de már nem azért, mint annak idején az első Ferrarimat.” A milliárdos üzletember mára beismeri, hogy még egy luxusautónak is egészen más jelentősége tud lenni, ha az ember jól használja azt.