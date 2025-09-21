Jákob Zoli bevallotta: gyerekkori rémálma ad erőt neki

Elképesztő karrierrel büszkélkedhet Jákob Zoli. A milliárdos műkörömmel, majd ingatlannal, szépségápolással és táplálék-kiegészítőkkel tett szert irdatlan vagyonára, melyből előszeretettel adakozik. Az ember azt gondolná, hogy a körmöskirály mindig is szeretett dolgozni, ám most egy meglepő vallomással rukkolt elő, melyből kiderül, hogy sikerült az egykori negatív élményt is előnyére fordítania,

Jákob Zoli paprika formájú korallt hord a nyakában. A milliárdos bevallotta: gyerekkori rémálma ad erőt neki (Fotó: TV2)

Jákob Zoli: gyerekkori rémálomból kabala

Paprikára emlékeztető korallt hord a nyakában Jákob Zoltán. A milliárdos elárulta, hogy Franciaországban egy búvár feleségétől vette az apróságot, amit kint a gonosz elűzésére szarvként hordják. Jákob Zoli viszont paprika szimbólumként viseli a gyerekkori rémálmát, ami ma már erőt ad neki.

„Azért lett a kabalám, mert ha erre ránézek, akkor eszembe jut a gyerekkorom, amikor nagyon utáltam dolgozni, főleg a parikaföldön. Az én apukám bevállalt mindenféle munkát, A szomszéd földjét is bevállalta, meg az egész falu földjét és az összes paprikaföldet nekünk kellett kapálnunk, leszednünk és fűszerpaprikát termesztettünk Kalocsa környékén. És én minden módon próbáltam megúszni, kibújni, de belém rögzült egyfajta monotonitástűrés. Ez a monotonitástűrés engem nagyon sokszor átsegít olyan feladatokon, amihez az embernek nincs kedve és mégis meg kell csinálnia. Az életben ahhoz, hogy előrehaladj mindig csak egy ilyen pici különbség hiányzik, ennyivel kell többet tenni ahhoz, hogy sikeres legyél. Sok ember ezt nem tudja megugrani, mert nincs hozzászokva ahhoz, hogy keményebben dolgozzon.”

– árulta el Jákob Zoli az Instagram-oldalán.