Jákob Zolira megharagudott a Házasság első látásra sztárja

Szívére vette a Házasság első látásra című realityből ismert Szolnoki Szabolcs, hogy negatív példa lett belőle Jákob Zoli TikTok-csatornáján. A milliárdos körmöskirály a pénz és a boldogság témájában beszélt, amikor a nyitott ablak mellett felzúgott annak a Lamborghini Aventadornak a hangja, amit Mr. Szabi nyúzott. Jákob Zoli élt a lehetőséggel és példaként építette bele mondandójába az élet adta helyzetet, jó eséllyel anélkül, hogy tudta volna, ki is ül a volán mögött. Ráadásul nevet sem említett. Ám Szolnoki Szabolcsnak ennyi elég volt ahhoz, hogy a maga stílusában, egy kedvesnek tűnő, de valójában lealázó külön videót szenteljen Jákob Zolinak.

Jákob Zoli a Házasság első látásra Szabi célkeresztjébe került (Fotó: TV2)

Szolnoki Szabolcs nem először próbálkozik hergeléssel. Beszólt Baukó Évának és Hajdú Péternek, kóstolgatta Stohl Andrást, de egyik sem vette fel az elé dobott kesztyűt. Hajdú Péter is csak visszafogottan reagált. Vagyis a provokáció nem jött be. Eddig. Vajon Jákob Zoli válaszra méltatja?

Jákob Zolira megsértődött a Házasság első látásra sztárja

Íme Jákob Zoli videója, amin bepöccent Mr. Szabi:

Ez pedig Szolnoki Szabolcs felvétele. Nyájasan indít, majd átmegy egy erőteljes személyeskedésbe, összehasonlításba, hogy aztán egy ringbe vizionálja kettejüket, ahol megmutatná, ki a király...

Vitray Tamás mondta: „Aki felülkerekedik, alulmarad.” Úgy tűnik, ez örök igazság.