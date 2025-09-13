RETRO RÁDIÓ

Beszólt volt férjének Házasság első látásra Reni

A reality sztárja kipróbált egy filtert. Házasság első látásra Reni sommásan fogalmazott a végeredmény láttán.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.13. 14:00
Módosítva: 2025.09.13. 14:14
Házasság első látásra Reni Wollner Péter Brumi

„Ilyeneket ritkán csinálok meg, de akkor mindig fantasztikus eredmények születnek” – írta a TV2 népszerű realityjéből ismert exfeleség. Házasság első látásra Reni újabb párkapcsolati jóslásra vállalkozott egy TikTok-filter segítségével, a felvételt pedig a végeredménnyel együtt megosztotta.

Házasság első látásra Reni
Nem túl kedves véleményt fogalmazott meg Házasság első látásra Reni az egykori férjéről (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Reni meglepő eredményt kapott

„Ez a filter állítólag megmutatja, hogy én kibe vagyok szerelmes. Hát erre és is nagyon kíváncsi vagyok!” – kezdte  Wollner Péter Brumi egykori felesége. A filter által adott jóslat nem sok örömre adott okot.

Terépiára szorul. Hát akkor csak pont ugyanolyan, mint az összes többi exem

– reagált sommásan a Házasság első látásra című műsorból ismert Reni.

Vajon mit szól mindehhez Brumi?

@reniikovacs #fyp #nekedbe ♬ original sound - 𝐀𝐄𝐂𝐙𝐑𝐕

 

