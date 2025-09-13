Beszólt volt férjének Házasság első látásra Reni

„Ilyeneket ritkán csinálok meg, de akkor mindig fantasztikus eredmények születnek” – írta a TV2 népszerű realityjéből ismert exfeleség. Házasság első látásra Reni újabb párkapcsolati jóslásra vállalkozott egy TikTok-filter segítségével, a felvételt pedig a végeredménnyel együtt megosztotta.

Nem túl kedves véleményt fogalmazott meg Házasság első látásra Reni az egykori férjéről (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Reni meglepő eredményt kapott

„Ez a filter állítólag megmutatja, hogy én kibe vagyok szerelmes. Hát erre és is nagyon kíváncsi vagyok!” – kezdte Wollner Péter Brumi egykori felesége. A filter által adott jóslat nem sok örömre adott okot.

Terépiára szorul. Hát akkor csak pont ugyanolyan, mint az összes többi exem

– reagált sommásan a Házasság első látásra című műsorból ismert Reni.

Vajon mit szól mindehhez Brumi?