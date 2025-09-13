Beszólt volt férjének Házasság első látásra Reni

A reality sztárja kipróbált egy filtert. Házasság első látásra Reni sommásan fogalmazott a végeredmény láttán.
„Ilyeneket ritkán csinálok meg, de akkor mindig fantasztikus eredmények születnek” – írta a TV2 népszerű realityjéből ismert exfeleség. Házasság első látásra Reni újabb párkapcsolati jóslásra vállalkozott egy TikTok-filter segítségével, a felvételt pedig a végeredménnyel együtt megosztotta.
„Ez a filter állítólag megmutatja, hogy én kibe vagyok szerelmes. Hát erre és is nagyon kíváncsi vagyok!” – kezdte Wollner Péter Brumi egykori felesége. A filter által adott jóslat nem sok örömre adott okot.
Terépiára szorul. Hát akkor csak pont ugyanolyan, mint az összes többi exem
– reagált sommásan a Házasság első látásra című műsorból ismert Reni.
Vajon mit szól mindehhez Brumi?
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.