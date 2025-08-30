RETRO RÁDIÓ

Házasság első látásra Reni elől-hátul megmutatta magát bikiniben

„Hmmm, de szép formás popsid van” – jegyezte meg egy rajongó.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.30. 13:00
Házasság első látásra Bikini Reni

Elhagyta az országot, a horvátországi Povljanába utazott tengerparti nyaralásra a Házasság első látásra című realityből ismert Reni. Szemmel láthatóan szép időt fogott ki Wollner Péter Brumi exe, aki falatnyi bikinire vetkőzve süttette figyelemreméltó idomait. A rajongóknak pedig elölről és hátulról is megmutatta magát. A többség tűzbe jött, ám akadt, aki inkább beszólt. Meg is kapta a magáét Renitől.

Reni és Wollner Péter Brumi házassága a műsort túlélte ugyan, de a mindennapokat már nem (Fotó: TV2)

Ezek a lányok, ezzel a műmellel, a természetes százszor szebb!

– írta egy dédimama.

„Köszönöm, hogy ezt leírtad és nem maradt benned. Gyorsan megyek is és kiszedetem!”

– reagált Reni, aki a többségnek egyébként – a kommentek alapján – pont úgy tetszik, ahogy van. Íme néhány elégedett kommentlő hozzászólása: 

„Hát igen! Ez igen! Irigylésre méltó a szépséged!”

„Gyönyörű vagy, Reni!”

„A szív leszakad”

„Tökéletes vagy, Reni!”

„Hmmm, de szép formás popsid van!”

„Tökéletes a látványkép”

„Csodálatosan csinos, gyönyörű hölgy vagy”

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu