Házasság első látásra Reni elől-hátul megmutatta magát bikiniben

„Hmmm, de szép formás popsid van” – jegyezte meg egy rajongó.
Elhagyta az országot, a horvátországi Povljanába utazott tengerparti nyaralásra a Házasság első látásra című realityből ismert Reni. Szemmel láthatóan szép időt fogott ki Wollner Péter Brumi exe, aki falatnyi bikinire vetkőzve süttette figyelemreméltó idomait. A rajongóknak pedig elölről és hátulról is megmutatta magát. A többség tűzbe jött, ám akadt, aki inkább beszólt. Meg is kapta a magáét Renitől.
Ezek a lányok, ezzel a műmellel, a természetes százszor szebb!
– írta egy dédimama.
„Köszönöm, hogy ezt leírtad és nem maradt benned. Gyorsan megyek is és kiszedetem!”
– reagált Reni, aki a többségnek egyébként – a kommentek alapján – pont úgy tetszik, ahogy van. Íme néhány elégedett kommentlő hozzászólása:
„Hát igen! Ez igen! Irigylésre méltó a szépséged!”
„Gyönyörű vagy, Reni!”
„A szív leszakad”
„Tökéletes vagy, Reni!”
„Hmmm, de szép formás popsid van!”
„Tökéletes a látványkép”
„Csodálatosan csinos, gyönyörű hölgy vagy”
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.