Házasság első látásra Reni elől-hátul megmutatta magát bikiniben

Elhagyta az országot, a horvátországi Povljanába utazott tengerparti nyaralásra a Házasság első látásra című realityből ismert Reni. Szemmel láthatóan szép időt fogott ki Wollner Péter Brumi exe, aki falatnyi bikinire vetkőzve süttette figyelemreméltó idomait. A rajongóknak pedig elölről és hátulról is megmutatta magát. A többség tűzbe jött, ám akadt, aki inkább beszólt. Meg is kapta a magáét Renitől.

Reni és Wollner Péter Brumi házassága a műsort túlélte ugyan, de a mindennapokat már nem (Fotó: TV2)

Ezek a lányok, ezzel a műmellel, a természetes százszor szebb!

– írta egy dédimama.

„Köszönöm, hogy ezt leírtad és nem maradt benned. Gyorsan megyek is és kiszedetem!”

– reagált Reni, aki a többségnek egyébként – a kommentek alapján – pont úgy tetszik, ahogy van. Íme néhány elégedett kommentlő hozzászólása:

„Hát igen! Ez igen! Irigylésre méltó a szépséged!”

„Gyönyörű vagy, Reni!”

„A szív leszakad”

„Tökéletes vagy, Reni!”

„Hmmm, de szép formás popsid van!”

„Tökéletes a látványkép”

„Csodálatosan csinos, gyönyörű hölgy vagy”