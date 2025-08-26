RETRO RÁDIÓ

Emlékszel még Házasság első látásra Encire? Így néz ki most Peti exe!

Horváth Enikőre a házassága után talált rá a nagy szerelem.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.26. 18:30
Házasság első látásra Horváth Enikő szerelem

Mindent elsöprő szerelemnek indult Horváth Enci és Kriston Peti kapcsolata a Házasság első látásra című realityben 2024 tavaszán a TV2-n. A fiatalok szinte azonnal egymásra hangolódtak, a horvátországi nászútjuk is egészen mesésére és romantikusra sikerült. A kapcsolatukban fellépő törés azonban helyrehozhatatlannak bizonyult, még úgy is, hogy bár elváltak, de Peti adott még egy esélyt a közös jövőjüknek.

Ma már csak emlék Enci és Peti házassága – az egykori feleségre bő egy éve talált rá a nagy szerelem (Fotó: tv2)

Encire 2024 nyarán talált rá a szerelem, ami mind a mai napig tart! Jól bizonyítja ezt az alábbi két friss kép Enikő Facebook-oldalán, ahol bizony bő egy éve nem osztott meg semmit az arra tévedőkkel. Enci és kedvese a hétvégén Balatonfüreden, a Miss Balaton Gálán vett részt.

 

