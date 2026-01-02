Nádai Anikó őszinte vallomása: „Túl vagyunk egy nagy műtéten, amitől annyira tartottunk”

Mint ahogy arról beszámoltunk, az óév végén, az új esztendő elején több sztár is értékelte, hogy milyen volt a 2025-ös éve. Szarvas Andi és Tücsi után most Nádai Anikó is így tett.

Nádai Anikó összefoglalta, hogy milyen volt a 2025-ös éve, erről is említést tett Fotó: Markovics Gábor

Nádai Anikó: Ez az év nem volt könnyű, mégis rengeteg szép pillanatot adott

A csinos műsorvezető a közösségi oldalán foglalta össze, hogy számára milyen volt a mögöttünk hagyott év. Nádai Anikó posztjában írt a tavalyi esztendőjük legnagyobb megpróbáltatásáról, párja Hajmásy Péter műtétjéről.

Ez az év nem volt könnyű, mégis rengeteg szép pillanatot adott. Utazások, amik feltöltöttek. Barátok, akik végig mellettem voltak. És igen, voltak csalódások is, de ezek mindig tanítanak. Túl vagyunk egy nagy műtéten, amitől annyira tartottunk. Sőt, még szőke is voltam egy rövid ideig. Köszönöm a csodás családom! Hálás vagyok, 2025. Már tele vagyok tervekkel. Nagyon boldog új évet kívánok Nektek!

– olvasható a műsorvezető posztjában.