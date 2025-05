Zokogtak a rajongók, miután Nádai Anikó tisztázta a helyzetet: nem lesz esküvő

Az elmúlt napokban több helyen is belefutottunk az esküvőnkkel kapcsolatos találgatásokba, úgyhogy gondoltuk, tisztázzuk a helyzetet. Peti egészsége most elsőbbséget élvez – az értékei sajnos romlottak, és elérkezett az a pont, amikor úgy érezzük, minden más várhat, csak Ő legyen jól. Ezért az esküvőt most elhalasztjuk. A nagy nap majd akkor jön, amikor jönnie kell – addig pedig élvezzük az életet úgy, ahogy van: együtt, szeretetben, humorral, néha kevés alvással, de annál több nevetéssel