A rajongók a szívükhöz kaptak: Nádai Anikó esküvőjének annyi?

Nádai Anikó és vőlegénye, Hajmásy Péter több éve alkotnak egy párt, sőt már közös gyermekük is van. Az esküvőjük szervezésébe végre belekezdhettek, mivel korábban is több alkalommal is kénytelenek voltak elhalasztani az ünnepséget. Nemrég nyilatkozta a műsorvezető, hogy Péter szívbetegsége miatt ismét nehéz döntésre jutottak...

Nádai Anikó ismét nehéz döntésre jutott... / Fotó: MW

Nádai Anikó támogatja vőlegényét

A csinos műsorvezető nemrég nyilatkozta, hogy ismét kénytelenek elhalasztani az esküvőjüket vőlegénye, Péter szívműtétje miatt, ami nagyban függ egészségügyi állapota miatt a későbbiekben. Korábban Hajmásy nyíltan mesélt a nyilvánosságnak szívbetegségéről, és arról ez miben befolyásolhatja a közelgő esküvőjüket.

Igen, Petire vár egy szívműtét. Egy elég komoly 12 órás nyitott szívműtétről beszélünk.

- nyilatkozta az Origo forrása szerint.