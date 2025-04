Nem lehet betelni vele: bikiniben villantott bomba alakot Nádai Anikó

Nádai Anikó igen aktív a közösségi oldalán. Rengetegszer oszt meg ott számára fontos pillanatokat a rajongókkal. Legutóbb a nyaralásáról oszt meg szexi képeket.

Szexi bikinis fotó készült Nádai Anikóról Fotó: Metropol

A műsorvezető most sem okozott csalódást a rajongóknak. Nádai Anikó éppen Omán partvidéki városában, Szalálában nyaral a családjával. Kihasználták a jó időt, és lementek a tengerhez, ahol a csinos anyukáról egy szexi bikinis fotó is készült, amelyen megmutatta káprázatos alakját. Anikó kép mellé több hashtaget is tett, az egyikből kiderült, hogy a képet a kilencéves kisfia, Patrik készítette róla.

A rajongók is odáig vannak a látványtól, záporoznak a dicsérő hozzászólások.

Woow fotó

- írta az egyik kommentelő.

Csodálatos anyuka vagy bomba testtel

- fogalmazott egy másik követő.

Gyönyörű szépség!

- jegyezte meg egy harmadik rajongó.

Íme a szexi fotó Nádai Anikóról: