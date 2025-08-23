Elgondolkodtató posztot tett ki Horváth Éva: ,,A tükör a leghűségesebb barátunk"

Hatalmas változáson ment keresztül Horváth Éva az elmúlt hónapokban. Balesete óta járókeretét és gipszét is elhagyhatta, élvezve a szabadságát.

Horváth Éva kezdi jobban érezni magát Forrás: MW Archív

Az egykori szépségkirálynő azóta ragyog, mindennapjairól szóló bejegyzései alapján kezdi jobban érezni magát. Friss posztját is körülöleli a melegség és a béke, természetben fotózott képe valósággal mesebeli.

A tükör a leghűségesebb barátunk , mindig a valóságot mutatja

- írta bejegyzéséhez Horváth Éva.

Bejegyzéséhez sok lájk érkezett, volt, aki kissé humorosan értelmezte a kiírását és ezt írta hozzá:

Kerülöm is a tükröt

- a volt szépségkirálynő egy nevetős emojival reagált a szellemes megjegyzésre.

Mutatjuk is a képet, ami olyan, mintha egy Disney rajzfilmből lépett volna elő: