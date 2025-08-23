Elgondolkodtató posztot tett ki Horváth Éva: ,,A tükör a leghűségesebb barátunk"

Testi-lelki fejlődésen megy keresztül az egykori szépségkirálynő. Horváth Éva Instagramon jelentkezett be.
Hatalmas változáson ment keresztül Horváth Éva az elmúlt hónapokban. Balesete óta járókeretét és gipszét is elhagyhatta, élvezve a szabadságát.
Az egykori szépségkirálynő azóta ragyog, mindennapjairól szóló bejegyzései alapján kezdi jobban érezni magát. Friss posztját is körülöleli a melegség és a béke, természetben fotózott képe valósággal mesebeli.
A tükör a leghűségesebb barátunk , mindig a valóságot mutatja
- írta bejegyzéséhez Horváth Éva.
Bejegyzéséhez sok lájk érkezett, volt, aki kissé humorosan értelmezte a kiírását és ezt írta hozzá:
Kerülöm is a tükröt
- a volt szépségkirálynő egy nevetős emojival reagált a szellemes megjegyzésre.
Mutatjuk is a képet, ami olyan, mintha egy Disney rajzfilmből lépett volna elő:
