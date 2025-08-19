RETRO RÁDIÓ

Horváth Éva bevallotta: ennek nem tud ellenállni

Instagramon jelentette be.

Horváth Éva az elmúlt időszakban élete egyik legnehezebb szakaszán ment keresztül. Motorbalesete óta rengetegszer kellett megműteni, átesett a mély szomorúság időszakán, a gyermekeivel is sokáig nem találkozhatott, és azóta is csavarok tartják egyben a lábát. Próbált mindig pozitív maradni a viszontagságok közben, most is megosztott velünk az élet apró örömei közül egyet, amelynek képtelen ellenállni.

A málnaszörpnek nem lehet ellenállni. Persze csak az eredetinek

- vallotta be a modell, amellyel lehet sokan egyetértünk, főleg a nyári kánikula idején. Abban is egyetérthetünk, hogy Horváth Éva megérdemli ezeket az apró örömöket a sok nehézség után, de láthatóan Ő pont olyan, aki minden szépségét igyekszik élvezni az életnek, és még a legrosszabb helyzetekből is a legjobbat hozza ki.

Rikító sárga pólója is csak megerősíti, hogy Éva szinte teljesen túllépett a negatív időszakon, amelyen túl van, és pozitívan tekinthet a jövő felé, amelyre őszinte mosolya teszi fel a koronát. 

 

