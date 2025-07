Ezen elolvadsz: Kiakadt a cukiságdetektor Horváth Éva posztján

Horváth Éva legújabb képe azonnal mosolyt csal mindenki arcára.

Horváth Éva két pici kutyussal pózolt. Fotó: MW archívum

Horváth Éva dupla adag cukisággal jelentkezett!

Horváth Éva, a szépségkirálynőből lett televíziós műsorvezető, igazán jól érzi magát az állatok társaságában. Legújabb posztjában ezúttal nem egy, hanem rögtön két aranyos kutyust tart a karjaiban.

Az első képen még csak egy tündéri kiskutyát látunk, de a leírásból kiderül, hogy a második fotón már egy másik kis kedvenc is csatlakozik a képhez.

Egy kutya nem kutya

- írja Horváth Éva.

Pár nappal ezelőtti Instagram-posztjában is feltűnt az egyik kiskutya, akkor egy teljes alakos képet posztolt, amin látható volt bekötözött lába is. A műsorvezető lábát azért kell kötésben tartani, mert hónapokkal ezelőtt egy súlyos motorbalesetet szenvedett Balin, amely után több műtéten is átesett.