Száraz Dénes a csúcsra tör: világbajnoki szenzáció kapujában áll

Száraz Dénes, a 46 éves színész nemcsak a színpadon, hanem a tereptriatlon-versenyeken is otthonosan mozog. Az utóbbi hónapokban egymást követték a megmérettetések: június végén Szlovákiában versenyzett, júliusban Ausztriában, most pedig Németországba indul, ahol a világbajnoki részvétel jogáért harcol. A célja egyszerű, de kemény: az első három között kell végeznie, különben elúszik a kvalifikáció. A tereptriatlon különösen közel áll hozzá – ez az olimpiai táv hegyi és erdei változata, ahol a hegyikerékpár és a terepfutás egyszerre teszi próbára a versenyzőket. A Jóban Rosszban című tévésorozat korábbi szereplője a Metropolnak elárulta, hogy érzi magát a nagy kaland előtt.

Száraz Dénes színész a tereptriatlonban is egyre sikeresebb (Fotó: Bach Máté)

Száraz Dénes élete legfontosabb versenye előtt áll

A korosztályában elképesztően erős a mezőny, hiszen sokan ebben az életkorban már elérték azt az anyagi biztonságot, hogy csak az edzésekre koncentráljanak. „Sokan ebben a korban elérték már az anyagi színvonalat külföldön, hogy minimálisat kelljen dolgozniuk, vagy még annyit sem” – árulta el, hozzátéve: „Én emellett ugyanannyit dolgozom, mint 25 évesen”. Száraz Dénes úszómesterként is helytáll, és edzője, valamint pontos edzésterv segíti a felkészülésben. Bár eddig rendre a korosztályos top 10-ben végzett, most minden energiáját a dobogós hely megszerzésére fordítja.

A színházi élet sem áll le

A sport mellett a színház is folyamatosan jelen van az életében. Jelenleg négy darabban játszik: kettő közülük Agatha Christie-adaptáció. Az egyik az Orfeum Vacsoraszínházban, ahol Elek Feri alakítja Poirot-t, a másik a Veres1 Színházban fut, Kálid Artúrral a főszerepben. Emellett a 6szín Teátrumban és a Belvárosi Színházban is találkozhat vele a közönség. Lapunknak bevallotta, hogy bár a színpadon szerzett rutinja kétségtelenül óriási, még mindig érzi az izgalmat a fellépés előtti órákban. Simon Kornéllal például három éve játsszák ugyanazt a kétszereplős darabot a 6színben, mégis minden előadás előtt együtt végigmennek a szövegen.

Sokszor kíséri a versenyekre a fia

A sport szeretetét a családjával is megosztja. 13 éves fia, Dani gyakran elkíséri a versenyekre, így volt ez Ausztriában is, ahol ketten kempingezték végig a megmérettetést: „Nála még nem alakult ki, melyik sportot választja, de nagyon tetszik neki ez a világ” – mondta büszkén. Száraz Dénes számára a sport és a művészet nem egymást kizáró szenvedélyek: mindkettőben ugyanazt a kihívást, szabadságot és kiteljesedést keresi – akár a színpad reflektorfénye, akár a hegyek csendje vár rá.