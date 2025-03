Száraz Dénes, színész tavaly tavasszal helyezkedett el úszómesterként a Dagály fürdőben. Elmondása alapján kevés volt a munkája, és a Hazatalálsz sem folytatódott. Nem volt rest munkát keresni, és egy képzés teljesítése után el is kezdte civil munkáját. Habár elboldogul a munkahelyén és nagyon szeretik a fürdőbe látogató vendégek is, mindvégig bízott benne, és most is reményekkel teli, hogy lesz még főállású színész. Ehhez most tett egy lépést, ugyanis szerepelni fog a Veres 1 Színház társulatának egy darabjában.

Száraz Dénes színész – újra játszik (Fotó: Sipeki Péter)

Száraz Dénes egy krimiben lesz látható. Az Ackroyd-gyilkosság, Agatha Christie fordulatos regénye alapján készül, a színdarab külön pikantériája, hogy Kálid Artúr lesz Poirot nyomozó. A próbák javában zajlanak, mivel a darab április ötödikén kerül bemutatásra, egy nappal a nyilvános főpróba után. Száraz Dénes egy őrnagyot fog alakítani.

Száraz Dénes elhagyja az országot

Száraz Dénes viszont itt nem áll meg, elárulta a lapunknak, hogy elhagyja Magyarországot a tereptriatlon kedvéért. Noha csak a versenyek idejére, mert várják haza a kötelezettségei és a családja.

Az első versenyem Szlovákiában lesz, majd megyek Ausztriába és Németországba is. Naponta edzem. Maga a tereptriatlon onnan jött, hogy szeretek hegyi kerékpározni, imádom a hegyeket, a természetet. Például az osztrák versenyen egy szép tóban fogunk úszni, majd az erdőben bringázunk és aztán futunk, hasonlóan szép környezetben, a fák között

– árulta el Száraz Dénes.

Száraz Dénes és a Hazatalálsz szereplői, Stohl András és Jaskó Bálint (Fotó: Csudai Sándor)

Száraz Dénes amellett, hogy feszegeti a határait, közben élvezi a nem mindennapi testmozgást:

„Utána mindig jobban érzem magam, gondolom a felszabaduló endorfin miatt. Egyébként nem a lelki feltöltődés a fő célom, hanem az eredményesség. 46 évesen is próbálok helytállni és megőrizni a legjobb formámat” – vallotta be a tereptriatlon versenyzővé avanzsált színész.

Száraz Dénes hozzátette, hogy a versenyen különböző korcsoportok vannak, nem az elitmezőnyben indul, a huszonéves profik között, de bizonyára sok rutinos ellenféllel kell majd megküzdenie az éremért.