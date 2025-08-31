31 kilót dobott le január óta Niki – nálad is működhet a módszere

Állítja a nő: csak a sport nem hoz valódi eredményt.
„Amióta az eszemet tudom, hízékony alkat vagyok” – árulja el Bíró Nikoletta, aki mindezt tényként közli, nem mentegetőzésképpen. Ez pedig nagy különbség! Ahogy az is, amit még szilveszterkor, meg most mutat a mérleg a 44 éves nő alatt! Nyolc hónap alatt 31 kilót dobott le Niki. A változáshoz szembenézett önmagával, a múltjával, ám mindezeken túl az igazi lökést egy családtag elvesztése jelentette – olvasható a Borson.
Bíró Nikinél hatalmas cisztát találtak, ami miatt hat éve eltávolították a teljes pajzsmirigyét, ami kihatott rá. Ám ennél is nagyobb törést jelentett, hogy 2022-ben elvetélt. „Ez lelkileg teljesen összetört, még inkább elzárkóztam a külvilágtól, és a testsúlyom tovább emelkedett. Az étkezési szokásaim nagyon rosszak voltak, azt ettem, amit megkívántam, főleg sok nassolnivalót. Sokszor nem is a fizikai éhség hajtott, hanem az érzelmi. Ha szomorú voltam, ha öröm ért, az evés volt a megoldás. Egyfajta önvigasztalás lett belőle. (...)” – meséli a Fanny magazinnak.
2025-ben újabb veszteség érte a nőt, meghalt az unokanővére „Mindössze 47 éves volt, és nagyon gyorsan ment el. Ez a tragédia még nagyobb löketet adott. Rájöttem: csak egy életünk van, és bármikor történhet bármi. Nem várhatunk a holnapra, most kell úgy élni, ahogy szeretnénk. A mérleg ekkor már 115 kg-ot mutatott. Végre elég erősnek éreztem magam, hogy újra megtaláljam a régi, igazi önmagam” – emlékszik vissza Bíró Nikoletta. Letöltött egy kalóriaszámláló alkalmazást, naplózni kezdte a táplálkozását és figyelni kezdte a szokásait. Miután érezhetően és láthatóan elkezdtek szaladni róla kilók, ő maga is mozgásba lendült. Szó szerint. A kutyasétáltatás mellé jöttek az otthoni edzések, a súlyzós edzések, a futás, majd a csoportos edzések. A kőkemény munka meghozta gyümölcsét: az év elején 115 kilós 44 éves nő alatt ma 84 kilót mutat a mérleg.
Niki lelkesen újságolja, hogy az új külseje mellett számos egészségügyi problémának búcsút inthetett: elmúlt a refluxa, jobban alszik, és javul az állóképessége is.
„Nagyon nehéz életmódot váltani. Szerintem az első lépés mindig az, hogy felismerjük, változásra van szükség. Nincs titok, egyszerűen bízni kell magunkban, figyelni magunkra. És sajnos, vagy éppen szerencsére, nincs kerülőút: őszintén szembe kell nézni azzal, hogy mit eszünk, és mennyit. Én sem vagyok még ott, ahol lenni szeretnék, de jó úton haladok. És tudom: erről az útról már nem fogok letérni” – jelenti ki határozottan.
Bíró Nikoletta állítja: ha a táplálkozás nincs rendben, akkor a sport önmagában nem hoz valódi eredményt.
„Kezdetben nehéz volt elfogadni, hogy »csak ennyit ehetek«, főleg édesszájúként. De rájöttem, hogy nem kell mindent megtiltanom magamnak. A kulcs az, hogy mindent mértékkel és tudatossággal csináljak. Számolom a kalóriákat, így például a reggelijeim szinte mindig zabkásából állnak. Ez egyszerre édes és tápláló, ráadásul rengetegféleképp variálható, így nem is unom meg” – mondja. Majd így folytatja: „Emellett a rendszeres mozgás is része az életemnek, ami segít fenntartani a kalóriadeficitet. Csaló napokat nem tartok. Ha valamit igazán megkívánok, akkor megengedem magamnak, de ésszel és mértékkel, és természetesen számolva” – árulta el Niki.
