31 kilót dobott le január óta Niki – nálad is működhet a módszere

„Amióta az eszemet tudom, hízékony alkat vagyok” – árulja el Bíró Nikoletta, aki mindezt tényként közli, nem mentegetőzésképpen. Ez pedig nagy különbség! Ahogy az is, amit még szilveszterkor, meg most mutat a mérleg a 44 éves nő alatt! Nyolc hónap alatt 31 kilót dobott le Niki. A változáshoz szembenézett önmagával, a múltjával, ám mindezeken túl az igazi lökést egy családtag elvesztése jelentette – olvasható a Borson.

Bíró Niki 114 kilóval búcsúzott 2024-től Forrás: Fanny magazin

Óriási törés: 22 hetesen elvetélt

Bíró Nikinél hatalmas cisztát találtak, ami miatt hat éve eltávolították a teljes pajzsmirigyét, ami kihatott rá. Ám ennél is nagyobb törést jelentett, hogy 2022-ben elvetélt. „Ez lelkileg teljesen összetört, még inkább elzárkóztam a külvilágtól, és a testsúlyom tovább emelkedett. Az étkezési szokásaim nagyon rosszak voltak, azt ettem, amit megkívántam, főleg sok nassolnivalót. Sokszor nem is a fizikai éhség hajtott, hanem az érzelmi. Ha szomorú voltam, ha öröm ért, az evés volt a megoldás. Egyfajta önvigasztalás lett belőle. (...)” – meséli a Fanny magazinnak.

„Csak egy életünk van”

2025-ben újabb veszteség érte a nőt, meghalt az unokanővére „Mindössze 47 éves volt, és nagyon gyorsan ment el. Ez a tragédia még nagyobb löketet adott. Rájöttem: csak egy életünk van, és bármikor történhet bármi. Nem várhatunk a holnapra, most kell úgy élni, ahogy szeretnénk. A mérleg ekkor már 115 kg-ot mutatott. Végre elég erősnek éreztem magam, hogy újra megtaláljam a régi, igazi önmagam” – emlékszik vissza Bíró Nikoletta. Letöltött egy kalóriaszámláló alkalmazást, naplózni kezdte a táplálkozását és figyelni kezdte a szokásait. Miután érezhetően és láthatóan elkezdtek szaladni róla kilók, ő maga is mozgásba lendült. Szó szerint. A kutyasétáltatás mellé jöttek az otthoni edzések, a súlyzós edzések, a futás, majd a csoportos edzések. A kőkemény munka meghozta gyümölcsét: az év elején 115 kilós 44 éves nő alatt ma 84 kilót mutat a mérleg.

31 kilót dobott le január óta Niki – nálad is működhet a módszere Forrás: Fanny magazin

Nem csak a megjelenése változott

Niki lelkesen újságolja, hogy az új külseje mellett számos egészségügyi problémának búcsút inthetett: elmúlt a refluxa, jobban alszik, és javul az állóképessége is.