„Tegnap 12 óra körül elvetéltem, majd a férjem olyat mondott, hogy mindenki szerint el kellene válnom tőle”

A kommentelők szinte kivétel nélkül azt ajánlották a nőnek, hogy váljon el a férjétől, ugyanis egy nagyra nőtt óvodással házasodott össze véleményük szerint, aki nem tud felnőttként viselkedni, és a mai napig az anyukájával osztja meg a gondjait, miközben a feleségére, mint egy kiszolgáló személyzetre tekint csak. Vannak, akik nem is csak a következményeken akadtak ki, hanem azon, hogy a férfi megállt sört venni, miközben a felesége éppen otthon egy egészségügyi krízist élt át. Szerintük nem lehetetlen, hogy a férfinak még mentális gondjai is vannak, ha ilyen érzéketlenül tud viselkedni a feleségével szemben. Azt pedig nem tudják elfogadni, hogy a férfi így viselkedik, amikor gyászol, mert ha szeretünk valakit, akkor az első dolog az lenne, hogy az ő hogylétével is foglalkozunk, nem csak a sajátunkkal.