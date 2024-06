Csoda, hogy nem válik kővé a szív: meghalt a sportoló gyermeke

Jelenleg javában zajlik az EB Németországban, a sportkedvelőknek azonban igazi Kánaán ez a nyár, hiszen hamarosan kezdődik a párizsi olimpia is. Angliában a nyári olimpia műsorvezetője Dame Laura Kenny lesz, aki egy ízig-vérig olimpikon, profi pálya- és országúti kerékpárosként rengeteg versenyt megnyert. A magánéletében azonban több nehézséggel szembe kellett néznie. Mert bár jelenleg két gyermek boldog édesanyja, korábban nehezen jött össze neki és szerelmének a baba. Gyermeke ugyanis még a születése előtt elhunyt. A vetélése után összetört és arra kereste a választ, hogy min kellene változtatnia, az ezt követő méhen kívüli terhessége pedig teljesen elszomorította. Szerencsére azonban később jobbra fordultak a dolgok, és immáron boldogabb nem is lehetne - írja a The Sun.