Budapest ad otthont a Szuperkupa mérkőzésnek

A rangadót a tervek szerint a Komjádi Uszodában játsszák.
Október 8-án Budapesten rendezik meg a férfi vízilabdázók Európai Szuperkupa-mérkőzését, ahol a Bajnokok Ligája-címvédő FTC-Telekom Waterpolo és az Eurokupát elhódító Pro Recco csap össze. A vizes sportokat tömörítő európai szövetség kiemelte, hogy az elmúlt évek két legsikeresebb csapata találkozik majd egymással. Az FTC 2019 után tavaly és idén is megnyerte a legrangosabb klubtrófeát, míg az olasz sztáralakulat története során már 11-szer diadalmaskodott, és 2021 és 2023 között sorozatban háromszor is Európa legjobbja lett – írja az Origo.
A rangadót a tervek szerint a Komjádi Uszodában játsszák, amely méltó helyszíne lehet a vízilabda két óriása közötti párharcnak. A sportág rajongói számára külön érdekesség, hogy a Ferencváros és a Pro Recco már a mérkőzés előtt összeméri erejét: szeptember elején New Yorkban vívnak bemutatómeccset, ahol a világ két legjobb csapata látványos találkozóra készül.
Az esemény nemcsak a sportérték miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert ritkán adódik alkalom arra, hogy egy ilyen szintű klubmérkőzést magyar közönség láthasson hazai környezetben.
