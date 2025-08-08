Eldőlt minden, Lisztes Krisztiánról tett nagy bejelentést a Fradi

Ahogy az várható volt, kölcsönben hazatér a Ferencváros focicsapatába ifjabb Lisztes Krisztián. A 20 éves középpályás tavaly nyár óta az Eintracht Frankfurttal készült, azonban a német csapatban egyetlen meccsen sem tudott pályára lépni. A következő hónapokban a Fradiban építheti fel újra magát a labdarúgó, aki két éve üstökösként robbant be az NB I-be.

Ifjabb Lisztes Krisztián a Fradi új mezével Fotó: Fradi.hu

Lisztes 2023 nyarán történelmi összegért lett a németek játékosa, a mai napig közel 6 millió eurót (2,4 milliárd forintot) fizettek érte. Ezzel ő a legdrágább játékos, akit valaha eladtak az NB I-ből. Plusz egy évet még a Fradiban játszott kölcsönben, majd jöhetett a légióskaland. A Frankfurtban csak a negyedosztályban szereplő második csapatig jutott, ott is csak 3 meccset játszott, utoljára tavaly szeptemberben. Sorozatosan sérülések kínozták, amiatt a teljesítménye is elmaradt a várttól.

Lisztes fiatal magyarként jön a Fradihoz

A Fradiban most magyarként, ráadásul 21 év alatti játékosként segíthet abban, hogy a klub betartsa az MLSZ ajánlását, valamint a nemzetközi porondon is segíthet a klubnak.