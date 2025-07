Nagy hírt kapott Lisztes Krisztián, repült Frankfurtból

Hiába temették már tavaly ősz óta a német sportsajtóban Lisztes Krisztián esélyeit, a magyar futballistának továbbra is minden esélye megvan arra, hogy bebizonyítsa a tehetségét az Eintracht Frankfurt proficsapatában. A Bundesliga-élcsapat másik magyar utánpótlás-válogatott játékosa, Fenyő Noah mellett Lisztes is tagja az Egyesült Államokba repülő 30 fős frankfurti keretnek.

Lisztes (jobbra, a brazil Tuta mellett) újra esélyt kap a Frankfurt amerikai túráján (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Dino Toppmöller vezetőedző csapata az Adidas szponzorálta amerikai túráján Kentucky állam legnagyobb városában, Louisville-ben készül majd a 2025/26-os szezonra, amely elhozhatja végre az áttörést a bemutatkozásért küzdő magyar reménységek, Lisztes és Fenyő számára is.

Míg a 19 éves középpályás, Fenyő frankfurti születésűként a klub saját nevelésű játékosa, a 20 éves Lisztes tavaly nyáron érkezett az Eintrachthoz, amely 6 millió eurót (2,4 milliárd forint) fizetett érte a Fradinak. Az első évében sorozatos sérülések miatt sem tudta felvenni a ritmust, és még a negyedosztályból kiesett tartalékcsapatban is alig játszott.

Nagy esélyt kapott Lisztes és Fenyő

A téli szünet után az utóbbi hónapokban is olyan hírek kaptak szárnyra róla, hogy a több játéklehetőség érdekében kölcsönadhatják. Erre persze továbbra is van sansz, ugyanakkor Lisztesék edzőtáborbéli részvétele is árulkodó, és okot ad a bizakodásra. Kivált annak tudatában, hogy öt profit kihagytak az utazó keretből: Junior Dina Ebimbe, Aurelio Buta, Hrvoje Smolcic, Mahmoud Dahoud és a Liverpoolba tartó Hugo Ekitiké ehelyett szabadon tárgyalhatnak a kérőikkel.

A sokra hivatott tehetségek kiválasztására és gondozására – és a legjobbak óriási profittal járó eladására – építő német egyesülethez 2029-ig köti szerződés Lisztest, azaz hosszú távon számítanak rá. Most, újra egy sérülésből felépülve megkapja az esélyt, hogy a nyári felkészülés során meggyőzze Toppmöllert, akinek az új szezonban jelentős terhelést bíró, bő keretet kell építenie: a Bundesliga és a Német Kupa mellett a Bajnokok Ligája alapszakaszában is szerepel majd a csapat.