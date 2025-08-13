"Valószínűleg ez volt az utolsó" - aranyéremmel a nyakában búcsúzik a magyar olimpikon

Senánszky Petra 2014 óta veretlen a Világjátékokon. Most azt mondja, közeleg a búcsúideje.
Csengtuban ismét mindenki őt figyelte: Senánszky Petra 50 és 100 méteres uszonyos gyorsúszásban is a dobogó legfelső fokára állt, és ezzel már hetedik Világjátékok-aranyát szerezte meg. A magyar olimpikon elképesztő sorozata 2014 óta tart – azóta világversenyen ezeken a távokon egyszer sem talált legyőzőre.
Igazából már nem volt rajtam feszültség. Tudtam, hogy jó formában vagyok, és ilyenkor nincs mitől tartanom
– mondta mosolyogva.
A 31 éves klasszis elárulta, hogy felszabadultan állt rajtkőre: „Már mindent elértem, amit ebben a sportágban lehetett. Most egyszerűen csak boldog versenyt akartam."
Valószínűleg ez volt az utolsó versenyen a Világjátékokon, de ceruzával írom, ami radírozható
– jegyezte meg sejtelmesen.
A dobogón különleges pillanatot élt meg, amikor Pernyész Dorottya állt mellette.
„Nagyon örültem, hogy ott volt mellettem. Le a kalappal előtte, amit az egyetem mellett végigcsinált, az fantasztikus”
– dicsérte csapattársát.
Petra szerint az uszonyos úszás örökre az élete része marad:
Olyan érzés így száguldani a vízben, amit semmi mással nem lehet pótolni. Ez szerelem, ami megmarad.
Senánszky számára ez a két arany nemcsak újabb diadal, hanem egy hosszú és sikeres pályafutás méltó folytatása…
