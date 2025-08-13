Szomorú döntés születhet: Gulácsi Péter kezdhet a Lipcsében

A német labdarúgó-Bundesliga 2025/26-os szezonja ugyan csak jövő hétvégén kezdődik, de a Német Kupa nyitókörében már egy héttel korábban megkezdik a tétmeccseket az élvonalbeli klubok is. Gulácsi Péter és Orbán Willi csapata, az RB Leipzig a negyedosztályú Sandhausen vendége lesz szombaton (15.30, tv: Sport2) – éppen ott, ahol 2021-ben ilyenkor Szoboszlai Dominik három perccel a becserélése után góllal mutatkozott be a lipcseieknél. Akkor az RB első trófeája megnyerésével végződött a sorozat, most viszont már annak is örülnének a szurkolók, ha végre választ kapnának a kedvenceiket érintő legfontosabb kérdésre: továbbra is a klubikon Gulácsi Péter, vagy a 12 évvel fiatalabb posztriválisa, Maarten Vandevoordt lesz-e az első számú kapus?

Gulácsi (jobbra) vagy Vandevoordt lesz a kezdőkapus az új szezonban? (Fotó: rbeipzig.de)

Az új vezetőedző, Ole Werner erről a 10 éve Gulácsival dolgozó kapusedzővel, Frederik Gösslinggel egyeztetve hoz döntést, de a minap elmondta, hogy ez egyelőre nem született meg. Olyannyira, hogy még a keddi nyilvános edzésen is kínosan ügyelt rá: a kapusai ugyanannyi szerepet kapjanak az egymás elleni játékban is. A tréner dolgát nehezíti, hogy az utolsó felkészülési meccsen (2-1-es vereség a francia Lens vendégeként) az első csapat kapuját őrző Vandevoordt a kapott gólokról ugyan nem tehetett, de elkövetett pár aggasztó hibát.

Ellentmondó sajtóhírek Gulácsiról

A Kicker és a Bild szerint semmit sem jelent, hogy az előző szezon legjobb Bundesliga-kapusának bizonyult Gulácsi ekkor csak a B-csapat kapuját őrizte (3-0-s győzelem a franciák tartaléksora ellen), hiszen az ő képességeit Werner sokkal inkább ismeri. Már csak abból is, hogy májusban még a Werder Bremen edzőjeként bosszankodhatott, amikor Gulácsi az év egyik legjobb produkciójával szinte egymaga mentett pontot (0-0) a lipcseieknek. A helyi RB Live ellenben arra tippel, hogy a pályán nyújtott teljesítményen túli szempontok alapján zömében immár a 23 éves, 10 millió euróért (3,9 milliárd forint) igazolt Vandevoordté lesz a kapusposzt – a már 35 éves, ráadásul jövőre lejáró szerződésű Gulácsi pedig már csak a kupameccseken, míg a bajnokságban a belga pihentetésekor kaphat majd játékperceket.