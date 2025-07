Aggasztó hírek érkeztek Németországból: Veszélybe került Lisztes Krisztián jövője?

Kedden megnyílt a nyári átigazolási szezon a német labdarúgó-Bundesligában. A legutóbbi szezonban bronzérmes Eintracht Frankfurtnál két fiatal magyar tehetség – a klubnál nevelkedett Fenyő Noah és a tavaly az FTC-től érkezett Lisztes Krisztián – is arra pályázik, hogy tagja legyen a proficsapat keretének és bemutatkozzon a topligás gárdában. Ugyanakkor az is benne lehet a pakliban, hogy egyelőre a fejlődésük, több játéklehetőség érdekében kölcsönadják őket. Miattuk is érdekesek azok a hírek, amelyek a frankfurti vezetők terveiről szállingóznak a német sportsajtóban.

Lisztes Krisztián a hírek szerint a frankfurti proficsapattal kezdi a nyári felkészülést Fotó: eintracht.de

A nagy frankfurti adás-vételek még váratnak magukra (a piac majd csak szeptember 1-jén zárul). A legtöbb döntés attól függ majd, hogy kit vagy kiket vásárolnak ki jó pénzért tehetősebb klubok, ahogy két éve Randal Kolo Muanit 95 millió euróért (38 milliárd forint) a PSG, vagy éppen idén januárban Omar Marmust 75 millió euróért (30 milliárd forint) a Manchester City. A Frankfurt most elsősorban Hugo Ekitiké eladásával kaszálhat hasonló összeget: a 2029-ig érvényes szerződésű francia középcsatárért sorban állnak a Premier League-csapatok a Liverpooltól az Arsenalon és a manchesteri óriásokon át a Chelsea-ig. A kiszemeltek is megvannak – ilyen például a mainzi német válogatott csatár, Jonathan Burkardt –, de a helyi lapok szerint rövidesen már a nagy transzferek előtt, napokon belül tisztulhat a kép. Kérdés, ez érinti-e Lisztest és Fenyőt.

Fenyőt kölcsönadnák, Lisztes marad?

A kiegészítő játékosok és az eddig is kölcsönben szerepelt focisták közül többeket már a felkészülés rajtjáig, jövő szerdáig leépítene Toppmöller és a szakmai vezetőség. Jelenleg ugyanis 34 főt számlál a keret. Eddig csak egy 18 éves kapus, Nils Ramming igazolt el Brightonba 850 ezer euróért (340 millió forint), aki eddig a Fenyő Noah erősítette tartalékcsapatban, azaz a német negyedosztályban védett (az Eintracht II kiesett az ötödik osztályba). A 19 éves, magyar ifiválogatott középpályásról alig egy hónapja nagyon elismerően beszélt Timmo Hardung sportigazgató: