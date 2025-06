Itt a menekülőút? Az MLSZ adhat esélyt Lisztesnek a Fradiban

Sorra igazolja a magyar focistákat a Ferencváros focicsapata. A paksi Ötvös Bence után Nyíregyházáról Nagy Barnabás érkezett, nem véletlenül. A következő szezontól a klubok csak úgy tarthatják meg az MLSZ-től érkező évi 500 millió forintot, ha egyszerre legalább öt magyar labdarúgójuk fenn van a pályán minden egyes találkozón. A Fradi gőzerővel dolgozik a keret átalakításán, még az is szóba kerülhet, hogy kölcsönben hazatér ifjabb Lisztes Krisztián.

Lisztes Krisztián a Fradiban kaphat újra esélyt (Fotó: Török Attila)

A korábbi legenda Lisztes Krisztián fia 2023 tavaszán robbant be a csapatba, 18 évesen a drukkerek kedvence lett. Még azon a nyáron leigazolta a német élvonalbeli Frankfurt, a klub eddig 6 millió eurót (2,4 milliárd forint) fizetett érte a Fradinak – ez magyar rekord. A támadó középpályás 2024 nyarán csatlakozott az Eintrachthoz, de ott egy év alatt csak 3 találkozót játszott, azt is a negyedosztályban szereplő második csapatban. Éppen ezért lehetséges opció, hogy Lisztes hazatérhet azért, hogy újra felépítse magát, miközben az FTC-t is segítené a magyar játékosok számával – írja a Csakfoci. A klub ügyeiben jártas ulloi129.hu oldal szerint Lisztes a felkészülést Németországban kezdi, ez persze nem jelenti azt, hogy a nyár folyamán ne csatlakozhatna a kerethez kölcsönben.