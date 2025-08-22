A Covid törte össze az NB I új sztárjának nagy álmát

Molnár Rajmund berobbant a magyar fociba. Az MTK csatára idén négy bajnokin 5 gólt szerzett, s állítólag már a török Besiktas érdeklődését is felkeltette. Akár nekik is bizonyíthat vasárnap a Paks ellen (20.00, Tv: M4 Sport) a csatár, akinek a pályafutásába annak idején beleszólt a koronavírus.

Molnár Rajmund, a szezon felfedezettje Fotó: Nemzeti Sport

Molnár az állítólagos török kapcsolatról annyit tud mint az egyszeri újságolvasó, tudniillik konkrét kapcsolatfelvételig el sem jutott vele a legutóbb a török bajnokságban negyedik helyezett Besiktas. Pedig a külföldi labdarúgásba már belekóstolt: 2019 februárjában a Honvédtól a Benficához került, az ottani U19-ben és U23-ban is szerepelt. Ennek előzménye a 2019-es dublini U17-es Európa-bajnokság, melyen a mieink 1-0-ra nyertek Portugália ellen, majd Izlandot is legyőzték (2-1). Utóbbi meccsen remekül ment a játék Rajmundnak: az első magyar gólt ő lőtte, és a Benfica azonnal szerződést ajánlott neki.

Lisszabonba költöztem, de pár hónappal később ottani szereplésemnek gátat vetett a világjárvány. A Covid-vírus miatt a portugál labdarúgás átmeneti pihenőre kényszerült, én viszont tétlenül nem kívántam maradni, ezért hazatértem az NB II-es Haladáshoz, majd tavaly július elsején az MTK-nak mondtam igent

– nyilatkozta a Metropolnak Molnár.

Aki manapság gondosan figyeli a kék-fehérek támadásszövését, annak feltűnik, hogy a két Molnár, a jobb oldalon Ádin, a balon pedig Rajmund keveri meg a lapokat. Utóbbinak a Fradi elleni találatáról ódákat regélnek a Hungária körúton: a 16-oson belül folyosó nyílt előtte, és habozás nélkül a bal felső sarokra lőtte a labdát, ami után Dibusz Dénes hiába nyújtózkodott. Az MTK-támadó bevallotta, azt előzetesen nem elemezte, hogy hol keresendő a válogatott kapus gyenge pontja.

Miként a helyzet diktálja, úgy és akkor lövök. Sajnos 1-1-re zárult az örökrangadó, pedig győzelmet érdemeltünk volna

– jegyezte meg. A negyedik bajnokin, a Győr ellen a Hungária körúton is a hálóba talált, igaz, a 7-2-es vereség gyorsan feledendő emléke...











