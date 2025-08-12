Ennek még a Fradi is örülhet, igaza lett az MLSZ-nek

Jelentős többségben a magyar gólszerzők: 21 gól született a Fizz Liga 3. fordulójában, a találatok több mint 70 százalékát szerezte magyar játékos – emelte ki az NB I hétvégi gólterméséről a Magyar Labdarúgó Szövetség, amelynek legkitartóbb bírálója sokáig az FTC volt. Pedig most a kanadai táblázatot éppen a Fradi egyik magyar fiatalja vezeti.

Molnár Rajmund az első mesterhármasát szerezte az NB I-ben, míg duplázott a Fradi fiatalja, Gruber Zsombor Fotó: mlsz.hu

A múlt hétvégi NB I-es forduló 21 góljából 16 fűződik magyar állampolgárságú játékos nevéhez (az MTK–DVTK és a ZTE–Győr mérkőzésen csak magyar gólszerzők voltak). Hármat a 2002-es születésű Molnár Rajmund szerzett; az MTK szélsője négy találattal vezeti is az NB I góllövőlistáját. A 2005-ös születésűek közül kapuba talált az MTK-s Átrok Zalán, a paksi Horváth Kevin és győri Huszár Marcell. Duplázott a Fradi 2004-ben született támadója, Gruber Zsombor, és eredményes volt Kata Mihály (MTK, 2002) és Skribek Alen (ZTE, 2001) is.

A rutinosabbak közül szintén magyar gólszerző volt Dzsudzsák Balázs (DVSC), Varga Barnabás (FTC), Lenzsér Bence (Paks), Molnár Gábor (Kisvárda), Szécsi Márk (DVSC) és a magyar állampolgársággal is rendelkező Artem Favorov (Puskás Akadémia) is.

A Fradi fiatalja vezeti a kanadai táblázatot

A sportért felelős államtitkár egy másik érdekességre hívta föl a figyelmet a hivatalos Facebook-oldalán. Eszerint a 20-23 év közötti korosztályhoz tartozó magyar fiatalok foglalták el a gólokat és gólpasszokat együttesen figyelembe vevő, úgynevezett kanadai táblázat első öt helyét.

Három forduló után magyar fiatalok vezetik a Fizz Liga kanadai táblázatát! Jó látni, hogy a fiatal labdarúgóink élnek a lehetőséggel. Csak így tovább!

– tette hozzá dr. Schmidt Ádám.