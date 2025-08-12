Nem akárki volt a szobatársa a kollégiumban! 5 érdekesség, amit biztos nem tudtál a Fradi új sztárjáról

1. Együtt lakott a liverpooli honfitársával

Harmadik magyar játékosként nemrégiben Pécsi Ármin is bemutatkozott a Liverpool csapatában. Az Alisson Becker utódjának is kikiáltott fiatal kapus és a Fradi támadója fiatal koruk óta szoros barátságot ápolnak, olyannyira, hogy gimnáziumi éveik alatt kollégiumi szobatársak is voltak. A Fradi csatárának elmondása szerint a mai napig boldogan emlékszik vissza az iskolás évekre.

Gruber Zsombor a Fradi új reménysége Fotó: Kovács Péter

2. Telefonbetyárkodásnak hitte a válogatott meghívót

A számtalan korosztályos válogatott szereplést követően Gruber 2024 novemberében a felnőtt válogatottban is bemutatkozott, a Németország elleni döntetlenre végződő Nemzetek Ligája-találkozón. Amikor viszont Marco Rossi stábja kereste Grubert, a fiatal csatár annyira meglepődött, hogy először el sem hitte, amit a telefonban hallott, és azt gondolta, hogy az egész egy telefonbetyárkodás.

3. Példaképe Jamie Vardy

Nem Messi, nem Ronaldo, de még csak nem is Szoboszlai. A magyar válogatott focista kedvenc játékosa nem más, mint a Leicester City legendás csatára, Jamie Vardy. Ami abból a szempontból meglepő, hogy a két támadó játékstílusa a legkevésbé sem hasonlít egymásra. Gruber jóval labdabiztosabb és inkább okos és jól időzített cselekkel veri át a védőket, ellentétben az angol csatárral, aki bárhonnan képes gól szerezni, viszont szüksége van arra, hogy csapattársai jó pozícióban találják meg őt.

4. Imád utazgatni

Gruber közösségi oldalain túlnyomórészt mérkőzést követő bejegyzésekkel találkozunk. Nagy ritkán viszont előfordulnak nyaralós posztok is, többek között Párizsból és Dubajból is.

5. Soha nem állították ki

Ugyan még csak 20 esztendős, de már figyelemre méltó ifi karrier van Gruber Zsombor háta mögött. A 11 éves kora óta követhető statisztikák alapján viszont eddig még egyszer sem kapott piros lapot. Sőt, sárgát is eddig összesen csupán 18-szor mutatott fel neki játékvezető, ami azt jelenti, hogy szezononként kevesebb mint kettő figyelmeztetést kapott.