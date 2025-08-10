Robbie Keane kitette a keretből, most új hőst ünnepelnek a Fradiban

Újabb eredményes meccset produkált Gruber Zsombor. A 20 éves csatár szombaton, a Nyíregyháza ellen 4-1-re megnyert mérkőzésen két gólt szerzett, övé volt csapata első és utolsó találata. Gruber előbb a 12. percben jobbról húzott középre, majd tökéletes ütemben lőtte el a labdát, és esélye sem volt hárítani Kersáknak. A szünet után, 3-1-es ferencvárosi előnynél Gruber újabb fontos gólt jegyzett, 11-esből talált be, és ezzel végleg megpecsételte a hazaiak sorsát.

Gruber Zsombor remek rajtot produkált a Fradiban – Fotó: fradi.hu

Ez azt jelenti, hogy Gruber három bajnoki meccsen három gólt és két gólpasszt jegyzett, kiemelkedő egyénisége a Ferencvárosnak. Pedig júliusban nem úgy tűnt, hogy Robbie Keane vezetőedző egyértelműen számol vele. Az ír szakember a Noah elleni Bajnokok Ligája-továbbjutás után Grubert kitette a BL-keretből, és az FTC friss igazolását, az izraeli válogatott Gavriel Kanikovszkit tette a helyére. Ez a fájó döntés azonban nem törte meg Grubert, aki másnap első alkalommal játszott végig egy tétmérkőzést a zöld-fehéreknél, és ezt kiváló játékkal, köztük egy büntetőből szerzett góllal és két gólpasszal hálálta meg a Kazincbarcika ellen.

Köszönöm, hogy megkaptam a bizalmat, próbáltam élni vele. Nem vagyok benne a BL-keretben, erre valahogy reagálnom kellett, úgyhogy örülök, hogy nyertünk. Igazából az internetről tudtam meg, szóval akkor nem nagyon tudtam reagálni rá, de a meccsen igen

– mondta akkor a fiatal csatár, aki azóta is folyamatosan bizonyít.

Gruber Zsombor beleállt a melóba

Robbie Keane újra jelölte őt a BL-keretbe, jó teljesítményt nyújtott a Ludogorec elleni, 0-0-ra végződött idegenbeli meccsen, majd remekelt Nyíregyházán.

Mindenki bizonyítani szeretne az edzőnek. Én is ezt szeretném, beleálltam keményen a melóba, remélem, ez folytatódni fog

– fogalmazott a Fradi új hőse, Gruber Zsombor szombat este az M4 Sportnak.

A Fradi kedden 20.15-től a bolgár Ludogorecet fogadja a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójának visszavágóján. Robbie Keane pedig törheti a fejét, hiszen Gruber a teljesítményével kellemes gondot okozott neki a kezdőcsapat kapcsán.