Szoboszlai lökdösődött, Arne Slot nem hagyta szó nélkül a botrányt

Kisebb dulakodással ért véget az Arsenal-Liverpool csúcsrangadó csütörtök este az angol labdarúgó Premier League-ben. A vendégek mestere, Arne Slot nem hagyta szó nélkül.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.01.09. 06:15
szoboszlai dominik arsenal arne slot liverpool

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló, címvédő Liverpool FC gól nélküli döntetlent játszott az éllovas Arsenal vendégeként. A rangadó óriási taktikai csatát hozott, helyzetek egyik oldalon sem alakultak ki túlságosan gyakran. A két magyar válogatott futballista egyaránt végigjátszotta az összecsapást, amelynek során Szoboszlai többször is próbálkozott kapura lövéssel, és a végén egy dulakodásban keveredett, amire Arne Slot is reagált.

Arne slot
Arne Slot a játék képe alapján nem lehetett elégedett az egy ponttal Fotó: AFP

A ráadás perceiben Conor Bradley rosszul lépett, és elterült a gyepen az oldalvonal mellett. Az Arsenal játékosa, Gabriel Martinelli azt hitte, szimulál, ezért előbb térddel taszigálta a liverpooli játékost, majd kilökte őt a pályáról. 

Szoboszlai Dominik pont ott állt Bradley mellett, és a védelmére kelt, a magyar játékos Martinelli felé lökött a kezével,

majd a többiek is csatlakoztak, és kisebb dulakodás alakult ki a pályán. A Liverpool menedzsere, Arne Slot erre is reagált a meccs után.

Nem ismerem Marinellit, de kedves srácnak tűnik. A probléma vele, és általában a futballban, hogy a mérkőzések végső szakaszában annyi az időhúzás, hogy ez néha bosszantó lehet, ha gólt akarsz szerezni. Főleg, ha úgy érzed, egy játékos csak színleli a sérülést. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ha tudná, mi a sérülés, Martinelli nem tenné ezt

 - mondta Slot.

Az első helyezett Arsenal 14 ponttal előzi meg a negyedik Liverpoolt. A Manchester City és az Aston Villa hat-hat ponttal szorul az éllovas mögé.

Premier League – ahol nincs biztos pont

Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

