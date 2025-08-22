„Nem kell ebből nagy ügyet csinálni” - máris magyarázkodik a Fradi exedzője

Hátrányból várja a jövő heti, ETO FC Győr elleni visszavágót a jóval esélyesebbnek tartott Rapid Wien. Az osztrák csapat csütörtökön 2-1-re kikapott, és a gárda edzője, Peter Stöger igyekezett magyarázatot találni a váratlan kudarcra.

Peter Stöger szerint rendben volt a második félidő, amikor két gólt kaptak Fotó: Illyés Tibor

Nem olyan teljesítményt nyújtottunk, mint amilyen egy ilyen összecsapáson szükséges. Ez az első vereségünk kilenc meccs után, szóval nem kell ebből nagy ügyet csinálni. Jobban aggaszt, hogy az első félidőben nem úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna. A második félidőben már azt láttam a csapattól, amit szerettem volna, és voltak is lehetőségeink a gólszerzésre, ám ekkor is követtünk el hibákat. Biztos vagyok benne, hogy hazai pályán sikerült megfordítani a párharcot

- fogalmazott a ferencvárosi exedző, Stöger, aki érdekes módon a második félidőben, tehát akkor látta azt a csapatától, amit szeretett volna, amikor két gólt kaptak.

A visszavágót egy hét múlva, csütörtökön Bécsben játsszák. Stöger 2021 júniusától hat hónapon át dolgozott a Fradinál.