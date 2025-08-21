Korábbi fradistát ünnepel a Győr, közel a csoda a kupában

Örmény és svéd ellenfél legyőzése után már a Konferencialiga főtáblája a tét a Győr számára. Az NB I-ben legutóbb újoncként negyedik zöld-fehérek a Rapid Wien ellen harcolnak a történelmi továbbjutásért. Korábban ugyanis a Győr nem járt európai kupák főtábláján, sőt, olyan sem volt soha, hogy egy idényben két magyar legyen a legjobbak között. A Ferencváros helye garantált, a Győr lehetne a második.

Óriási lehetőség előtt a Győr Fotó: Illyés Tibor

Az első félidő óvatosabban zajlott, hogy aztán a szünet után azonnal megszerezze a vezetést a Győr. A szerb Zseljko Gavrics lőtt csodás támadás után gólt, ezzel vezetett a Győr. A folytatásban Nikolaus Wurmbrand egyenlített, Gavrics azonban egy bombagóllal újra megszerezte a vezetést. Érdekesség, hogy Gavricsot 2021 nyarán éppen akkor szerződtette le a Ferencváros, amikor a Fradit a Rapid mostani mestere, Peter Stöger irányította. Hiába volt az NB I legértékesebb játékosa, az FTC-ben mindössze tíz meccset játszott.

Gavrics a meccs embere Fotó: Illyés Tibor

A Győr 2-1-re nyert, de a továbbjutásról a bécsi visszavágó dönt. Azt a meccset augusztus 28-án, csütörtökön rendezik.