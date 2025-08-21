RETRO RÁDIÓ

Korábbi fradistát ünnepel a Győr, közel a csoda a kupában

Továbbra is megvan az esély arra, hogy a Fradi mellett még egy magyar focicsapat szerepeljen főtáblán. A Győr Zseljko Gavrics duplájával verte a Rapidot.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 20:52
Módosítva: 2025.08.21. 20:54
Győr Konferencialiga csoda

Örmény és svéd ellenfél legyőzése után már a Konferencialiga főtáblája a tét a Győr számára. Az NB I-ben legutóbb újoncként negyedik zöld-fehérek a Rapid Wien ellen harcolnak a történelmi továbbjutásért. Korábban ugyanis a Győr nem járt európai kupák főtábláján, sőt, olyan sem volt soha, hogy egy idényben két magyar legyen a legjobbak között. A Ferencváros helye garantált, a Győr lehetne a második.

STEFULJ, Daniel
Óriási lehetőség előtt a Győr Fotó: Illyés Tibor

Az első félidő óvatosabban zajlott, hogy aztán a szünet után azonnal megszerezze a vezetést a Győr. A szerb Zseljko Gavrics lőtt csodás támadás után gólt, ezzel vezetett a Győr. A folytatásban Nikolaus Wurmbrand egyenlített, Gavrics azonban egy bombagóllal újra megszerezte a vezetést. Érdekesség, hogy Gavricsot 2021 nyarán éppen akkor szerződtette le a Ferencváros, amikor a Fradit a Rapid mostani mestere, Peter Stöger irányította. Hiába volt az NB I legértékesebb játékosa, az FTC-ben mindössze tíz meccset játszott.

Gavrics a meccs embere Fotó: Illyés Tibor

 

A Győr 2-1-re nyert, de a továbbjutásról a bécsi visszavágó dönt. Azt a meccset augusztus 28-án, csütörtökön rendezik.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu