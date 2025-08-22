RETRO RÁDIÓ

Dzsudzsák Balázs szenzációs, már a Loki vezeti a tabellát

A Debrecen felcsúti vendégjátékával kezdődött a labdarúgó Fizz Liga ötödik fordulója. Dzsudzsák Balázs újabb góllal és parádés játékkal villant.

Metropol
2025.08.22. 21:53
Módosítva: 2025.08.22. 21:55
Dzsudzsák Balázs tartja pazar formaját. A magyar válogatott szereplési rekordere újabb góllal bizonyította, hogy 38 évesen is hatékony játékra képes. A Loki veteránja az első félidő végén 14 méterről a bal alsó sarokba lőtt. Ez volt a harmadik gólja az ötödik bajnoki meccsen! Ráadásul egy gólpasszt is adott, így öt mérkőzés, 3 gól és 2 gólpassz a mérlege az NB I-ben. 

Ugyan a szünet után a Puskás Akadémia egyenlített, de a vége a vendégeké volt, négy perccel a vége előtt Szűcs távoli lövése felpattant egy védőn, és a hosszú sarokba hullott, aztán Dzsudzsák szabadrúgása után Kulbachuk volt eredményes, a Debrecen 3-1-re nyert, és élre állt a tabellán

Az eredmény azt jelenti, hogy a Loki megszakította rossz felcsúti sorozatát: a két csapat ezt megelőző négy bajnoki összecsapását egyaránt a Puskás Akadémia nyerte. Hornyák Zsolt tanítványai az előző fordulóban 2-1-re győztek a címvédő Ferencváros vendégeként, így alapos meglepetést jelent a kudarcuk. A Debrecen egy hete kikapott a Nyíregyházától, és váratlan sikerrel javított.

 

