Gyászolnak a győri kézisek, elhunyt egy kulcsfontosságú emberük
Ney Ferenc 79 éves volt. Az elhunyt masszőrt nehéz szívvel gyászolják.
A Győri Audi ETO KC kézilabdacsapat a Facebook-oldalán osztott meg a szomorú hírt, hogy 79 éves korában elhunyt Ney Ferenc “SAS”, aki évtizedeken át dolgozott a felnőtt csapatuk mellett masszőrként.
Nagy csapás érte a győri kéziseket: elhunyt Ney Ferenc
A család tájékoztatása szerint végső nyugalomra helyezéséről később gondoskodnak. Emlékét tisztelettel és hálával megőrizzük! Nyugodjon békében!
