RETRO RÁDIÓ

Gyászolnak a győri kézisek, elhunyt egy kulcsfontosságú emberük

Ney Ferenc 79 éves volt. Az elhunyt masszőrt nehéz szívvel gyászolják.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.27. 12:10
Módosítva: 2025.12.27. 12:11
győri audi eto kc gyász kézilabda

A Győri Audi ETO KC kézilabdacsapat a Facebook-oldalán osztott meg a szomorú hírt, hogy 79 éves korában elhunyt Ney Ferenc “SAS”, aki évtizedeken át dolgozott a felnőtt csapatuk mellett masszőrként. 

Gyászol az ország, elhunyt a Jászai Mari-díjas Varga Zoltán
Gyászolnak a győri kézisek: elhunyt a legendás masszőrük / Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Nagy csapás érte a győri kéziseket: elhunyt Ney Ferenc

A család tájékoztatása szerint végső nyugalomra helyezéséről később gondoskodnak. Emlékét tisztelettel és hálával megőrizzük! Nyugodjon békében!

- írták a posztjukban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu