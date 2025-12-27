Gyászolnak a győri kézisek, elhunyt egy kulcsfontosságú emberük

A Győri Audi ETO KC kézilabdacsapat a Facebook-oldalán osztott meg a szomorú hírt, hogy 79 éves korában elhunyt Ney Ferenc “SAS”, aki évtizedeken át dolgozott a felnőtt csapatuk mellett masszőrként.

Gyászolnak a győri kézisek: elhunyt a legendás masszőrük / Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

A család tájékoztatása szerint végső nyugalomra helyezéséről később gondoskodnak. Emlékét tisztelettel és hálával megőrizzük! Nyugodjon békében!

- írták a posztjukban.