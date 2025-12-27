„Előnyösebb kép alakul ki rólam” - Torghelle Sándor a családja mellett Demjén Ferenccel szilveszterezik
Demjén Ferenc december 30-ai koncertje régóta kötelező év végi program náluk. Torghelle Sándor 2026-ban is fel-feltűnhet egy-két tévéshowban.
42-szeres válogatott (ex)labdarúgónk, Torghelle Sándor az öt évvel ezelőtti visszavonulása óta sem tűnt el a nyilvánosság elől, sőt, mind többen, új és újabb oldalairól ismerhetik meg. 2023 végén debütánsként futamot nyert az Ügetőszilveszteren, tavaly – a bunyós meccsei egyikén Shane Tusupot is emlékezetes módon elcsépelve – megnyerte a Sztárbox középsúlyú kategóriáját, idén pedig az Árulók című taktikai-pszichológiai valóságshow egyik győztese volt. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy nemrég egy Las Vegas-i kiruccanásán összejött neki egy „royal flush” (a póker legmagasabb értékű lapkombinációja), adódott az első kérdésünk felé: tervezi-e folytatni az év utolsó napjaiban is a sikerszériáját, mondjuk egy újabb ügetőszilveszteri győzelemmel az idén 100 éves Kincsem Parkban?
– Nem, úgy döntöttem, hogy idén kihagyom az Ügetőszilvesztert.
Lájtosan, családi körben köszöntjük az új évet, éjfélkor koccintunk egyet 2026-ra, de semmi több. A karácsony utáni napokban egyébként foci szerepel majd a programomban, vasárnap például az öregfiúk-válogatottal Kecskeméten lépünk pályára a Lázár Bence Emlékgálán (10 órától, a Messzi István Sportcsarnokban – a szerző)
– jelezte Torghelle, hogy azért az eredeti sportágától sem szakadt el teljesen, még ha a legnagyobb visszhangot az is váltja ki rendre vele kapcsolatban, amikor más területekre kirándul.
– A családommal általában december harmincadika jelenti az igazi bulizós szilveszterezést:
ahogy ilyenkor évek óta mindig, most is kötelező program számunkra Demjén Ferenc hagyományos Aréna-koncertje
– mondta Torghelle Sándor, hozzátéve: 17 éves lánya, Evelin miatt is különösen vonzó az idei Demjén-buli, hiszen vendégként fellépnek a mozikban rekordnézettségű „Hogyan tudnék élni nélküled?” film főszereplői is.
Torghelle Sándor rengeteg pozitív visszajelzést kap
A lánya minap szalagavatóján, a közös táncukról készült videó egyébként nagy sikert aratott a jelenleg futballmenedzserként is dolgozó „Air Sanyi” közösségi oldalain. Ennek ellenére azt azért nem tartja valószínűnek, hogy jövőre a Dancing with the Stars műsorában aratja a következő nagy diadalát. De hogy 2026-ban is feltűnhet-e újabb meglepő tévéműsorokban?
– Van egy-két felkérésem, de konkrétumot egyelőre nem tudok mondani, majd meglátjuk. Ez még a jövő év zenéje. Tavaly a boksz, idén az Árulók is tök jó volt, minden szempontból pozitívan sültek el a szerepléseim. Korábban mindenki csak a labdarúgáshoz kötött, és sokan negatív véleménnyel voltak rólam – persze a mindenkori ellenfelek szurkolói részéről ez így normális. Most viszont még tőlük is egyre több pozitív visszajelzést kapok, ráadásul
más emberekhez is eljutott, amit csináltam az említett műsorokban, és egészen más, sokkal előnyösebb kép alakul ki rólam
– mondta Torghelle Sándor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre