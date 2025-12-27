„Előnyösebb kép alakul ki rólam” - Torghelle Sándor a családja mellett Demjén Ferenccel szilveszterezik

42-szeres válogatott (ex)labdarúgónk, Torghelle Sándor az öt évvel ezelőtti visszavonulása óta sem tűnt el a nyilvánosság elől, sőt, mind többen, új és újabb oldalairól ismerhetik meg. 2023 végén debütánsként futamot nyert az Ügetőszilveszteren, tavaly – a bunyós meccsei egyikén Shane Tusupot is emlékezetes módon elcsépelve – megnyerte a Sztárbox középsúlyú kategóriáját, idén pedig az Árulók című taktikai-pszichológiai valóságshow egyik győztese volt. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy nemrég egy Las Vegas-i kiruccanásán összejött neki egy „royal flush” (a póker legmagasabb értékű lapkombinációja), adódott az első kérdésünk felé: tervezi-e folytatni az év utolsó napjaiban is a sikerszériáját, mondjuk egy újabb ügetőszilveszteri győzelemmel az idén 100 éves Kincsem Parkban?

Torghelle Sándor a "kötelező" Demjén-koncert után családi körben köszönti az új évet Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport

– Nem, úgy döntöttem, hogy idén kihagyom az Ügetőszilvesztert.

Lájtosan, családi körben köszöntjük az új évet, éjfélkor koccintunk egyet 2026-ra, de semmi több. A karácsony utáni napokban egyébként foci szerepel majd a programomban, vasárnap például az öregfiúk-válogatottal Kecskeméten lépünk pályára a Lázár Bence Emlékgálán (10 órától, a Messzi István Sportcsarnokban – a szerző)

– jelezte Torghelle, hogy azért az eredeti sportágától sem szakadt el teljesen, még ha a legnagyobb visszhangot az is váltja ki rendre vele kapcsolatban, amikor más területekre kirándul.

– A családommal általában december harmincadika jelenti az igazi bulizós szilveszterezést:

ahogy ilyenkor évek óta mindig, most is kötelező program számunkra Demjén Ferenc hagyományos Aréna-koncertje

– mondta Torghelle Sándor, hozzátéve: 17 éves lánya, Evelin miatt is különösen vonzó az idei Demjén-buli, hiszen vendégként fellépnek a mozikban rekordnézettségű „Hogyan tudnék élni nélküled?” film főszereplői is.

Torghelle Sándor rengeteg pozitív visszajelzést kap

A lánya minap szalagavatóján, a közös táncukról készült videó egyébként nagy sikert aratott a jelenleg futballmenedzserként is dolgozó „Air Sanyi” közösségi oldalain. Ennek ellenére azt azért nem tartja valószínűnek, hogy jövőre a Dancing with the Stars műsorában aratja a következő nagy diadalát. De hogy 2026-ban is feltűnhet-e újabb meglepő tévéműsorokban?