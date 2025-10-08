Magyar-örmény: Megfontolandó, ami felmerült Szoboszlaival kapcsolatban

Sosem felejti el 2004. február 18-át Torghelle Sándor, aki ezen a napon mutatkozott be a válogatottban, ráadásul nemzeti együttesünk 2-0-ra győzött az örmények ellen. Szombaton is kiegyezne egy kétgólos sikerrel a Magyarország-Örményország világbajnoki-selejtezőn (18:00, tv: M4 Sport).

Az örmények ellen debütáló Torghelle Sándor a szombati Magyarország-Örményország vb-selejtezőn is kiegyezne egy 2-0-ás győzelemmel Fotó: Stuart Franklin

Torghelle 21 évvel ezelőtt, a ciprusi Páfoszon játszott előkészületi találkozó 69. percében váltotta Kovács Pétert. Az első félidőben még a kispadról láthatta, amint az örmények három komoly helyzetet elpuskáztak, és így 45 perc után gól nélkül tért pihenni a két válogatott.

Szünet után jöttünk mi, előbb a 63. percben Szabics Imre szemfülesen lőtt a kapu jobb alsó sarkába. A második találatnál már én is a gyepen ünnepeltem, amikor a 75. percben Lisztes Krisztián a jobb felső sarokba bombázott

– elevenítette fel emlékeit a 42-szeres válogatott támadó, majd rátért a szombati vb-selejtezőre.

A vendégek eddigi két vb-selejtezője előbb azt igazolta, hogy a védelmük nem túl jól szervezett, ezért kaptak ki odahaza 5-0-ra a portugáloktól. Arra viszont felkaptam a fejemet, amikor - szintén hazai környezetben, 2-1-re megverték Írországot. Utóbbi eredmény utalás arra, hogy ma már nincsenek úgynevezett „kiscsapatok” a nemzetközi porondon.

Magyarország-Örményország: Csak a győzelem számít!

Torghelle is osztja azt a vélekedést, miszerint az eltiltott Varga Barnabás és Sallai Roland hiányában komplikált a harmadik selejtezőnk, de ha az első pillanattól elvesszük a jelenleg a csoportban második helyezett örmények kedvét a támadásszövéstől, zsebbe kerülhet a három pont. Ám hogy Vargát kivel pótolja Marco Rossi szövetségi kapitány, ez rejtély, mint ahogyan azt is csak a szakvezető tudja, hogy egy vagy két csatárral rohamoztat-e.

Tóth Barnabás mellett szól eredményes fejjátéka, amennyiben pedig Rossi két csatárt vet be, kézenfekvőnek tűnik Gruber Zsombor szerepeltetése. Felmerült Szoboszlai Dominik egyedüli ékként történő játéka, ám ez azért megfontolandó, mert a Liverpool játékosa sokszor a saját 16-osára húzódik vissza, és jól építi fel a támadásokat

– mondta Torghelle.