RETRO RÁDIÓ

Sorra jönnek a rossz hírek a magyar-örmény meccs előtt, itt az újabb

Több válogatott játékos is érintett. Rossz hírek érkeztek a Magyarország-Örményország vb-selejtező előtt.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2025.10.07. 12:45
vb-selejtező Örményország sérülés

Sorra kapják a rosszabbnál rosszabb híreket a vendégek a szombati Magyarország-Örményország világbajnoki-selejtező (18:00, tv: M4 Sport) előtt. Két játékosukat is elveszítették, mert míg az egyik vízumproblémával küzd, a másik megsérült.

Magyarország-Örményország: rossz híreket kapnak a vendégek
Sorra kapják a rosszabbnál rosszabb híreket a vendégek a szombati Magyarország-Örményország világbajnoki-selejtező előtt Fotó: Stephen McCarthy / Getty Images

Az aggasztó hírekről az örmény média számolt be. Előbb Nair Tiknizyan okmányaival adódott gond, ami miatt a focista nem tudott vízumot szerezni a dublini utazáshoz. És bár a Crvena zvezda válogatott játékosa a Puskás Arénában biztosan pályára léphet a hétvégén, a jövő heti Írország elleni vb-selejtezőt ki kell hagynia.

Valóban vannak bizonyos gondok a vízummal kapcsolatban

– erősítette meg a hírt a focista ügynöke, Alekszandr Kljuev. Az örmények szövetségi kapitánya ezért Arszen Szadojan személyében kénytelen volt egy új játékost behívni a keretbe.

Majd jött az újabb rossz hír: Edgar Szevikjan – aki a Fraditól szerepel kölcsönben az orosz Akronnál –  már a Magyarország elleni meccsen sem tudja segíteni a csapatot. A labdarúgó olyan sérülést szenvedett, hogy már el is hagyta a válogatott táborát. Pedig mielőtt csatlakozott a kerethez, jó formában volt, nemrég megszerezte az első gólját az orosz klub színeiben. Hiánya jelentős veszteség lesz Örményország számára a soron következő két mérkőzésen.

Dibusz sem játszhat a Magyarország-Örményország vb-selejtezőn

A magyar válogatott sem úszta meg sérülés nélkül. Mint ismert, Dibusz Dénes kihagyni kényszerül az örmények és a portugálok elleni vb-selejtezőket.

Sajnos ugyanarról a sérülésről van szó, ami az írek elleni meccsen jelentkezett, részleges szakadás van a közelítőmben, úgy tűnik, nem pihentem ki kellőképpen a múltkori esetet

– idézi Dibusz Dénes szavait a fradi.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu