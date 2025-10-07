Sorra jönnek a rossz hírek a magyar-örmény meccs előtt, itt az újabb

Sorra kapják a rosszabbnál rosszabb híreket a vendégek a szombati Magyarország-Örményország világbajnoki-selejtező (18:00, tv: M4 Sport) előtt. Két játékosukat is elveszítették, mert míg az egyik vízumproblémával küzd, a másik megsérült.

Sorra kapják a rosszabbnál rosszabb híreket a vendégek a szombati Magyarország-Örményország világbajnoki-selejtező előtt Fotó: Stephen McCarthy / Getty Images

Az aggasztó hírekről az örmény média számolt be. Előbb Nair Tiknizyan okmányaival adódott gond, ami miatt a focista nem tudott vízumot szerezni a dublini utazáshoz. És bár a Crvena zvezda válogatott játékosa a Puskás Arénában biztosan pályára léphet a hétvégén, a jövő heti Írország elleni vb-selejtezőt ki kell hagynia.

Valóban vannak bizonyos gondok a vízummal kapcsolatban

– erősítette meg a hírt a focista ügynöke, Alekszandr Kljuev. Az örmények szövetségi kapitánya ezért Arszen Szadojan személyében kénytelen volt egy új játékost behívni a keretbe.

Majd jött az újabb rossz hír: Edgar Szevikjan – aki a Fraditól szerepel kölcsönben az orosz Akronnál – már a Magyarország elleni meccsen sem tudja segíteni a csapatot. A labdarúgó olyan sérülést szenvedett, hogy már el is hagyta a válogatott táborát. Pedig mielőtt csatlakozott a kerethez, jó formában volt, nemrég megszerezte az első gólját az orosz klub színeiben. Hiánya jelentős veszteség lesz Örményország számára a soron következő két mérkőzésen.

Dibusz sem játszhat a Magyarország-Örményország vb-selejtezőn

A magyar válogatott sem úszta meg sérülés nélkül. Mint ismert, Dibusz Dénes kihagyni kényszerül az örmények és a portugálok elleni vb-selejtezőket.

Sajnos ugyanarról a sérülésről van szó, ami az írek elleni meccsen jelentkezett, részleges szakadás van a közelítőmben, úgy tűnik, nem pihentem ki kellőképpen a múltkori esetet

– idézi Dibusz Dénes szavait a fradi.hu.