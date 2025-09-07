RETRO RÁDIÓ

„Nem válogatott szint” – Sallai Roland mellett ő kapja a legtöbb kritikát a válogatottból

Sallai Roland piros lapja váltotta ki a legnagyobb indulatot a magyar válogatott 2–2-es írországi döntetlenje után. A közösségi oldalak hozzászólásai szerint azonban nemcsak őt, hanem Dibusz Dénest is kemény bírálatok érték.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 13:00
Sallai Roland Dibusz Dénes kritika

A 2–2-es döntetlen papíron értékes pont lehet a selejtezősorozatban, mégis csalódottság övezi a válogatott teljesítményét. A drukkerek többsége Sallai Roland felelőtlen piros lapját nevezte meg fordulópontnak, de a kapuban álló Dibusz Dénes is komoly kritikákat kapott. Sokan úgy vélik, a két bekapott gólban nagy szerepe volt, és teljesítménye nem ütötte meg a válogatott szintjét.

Dibusz
Dibusz Dénes (feketében) rengeteg kritikát kapott a 2–2-es döntetlen után Fotó: Charles McQuillan

Dibusz Dénes kemény kritikákat kapott a szurkolóktól 

Mindkét kapott gólban vastagon benne van Dibusz. Nem válogatott szint már régóta

– írták többen a közösségi oldalakon.

Sok szurkoló szerint Dibusz mindkét kapott gólban benne volt, és csalódást keltett a teljesítménye.

Az első gólnál meg kellett volna fognia a labdát

– olvasható a reakciók között.

Mások viszont a rutinos kapus mellett álltak ki. Felhívták a figyelmet arra, hogy az emberhátrányban játszó magyar válogatott több ízben is nagy helyzetet engedett az íreknek, és Dibusz több bravúrral is megakadályozta, hogy fordítson a hazai csapat. Szerintük a kapus nélkül nem sikerült volna megtartani az egy pontot sem.

Ha nincs Dibusz, simán kikapunk. Több nagy védése is volt

– írta az egyik hozzászóló. 

A második félidőben rajta múlt, hogy nem kaptunk még két-három gólt.

A vélemények azt mutatják, hogy bár a válogatott emberhátrányban is hősiesen küzdött, sok szurkoló vegyesen ítélte meg a kapus teljesítményét. Dibusz a lefújás után maga is csalódottan értékelt: elismerte, hogy a kétgólos előny elengedése miatt a döntetlen óriási kihagyott lehetőség a magyar válogatottnak.

 

