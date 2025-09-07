Csalódottan vallotta be Dibusz, a legfontosabb valójában megvalósult Írország ellen

Döntetlennel kezdte a 2026-os világbajnoki selejtezőt a magyar válogatott. Az Írország–Magyarország mérkőzést a helyi sajtó a csoport egyik kulcsfontosságú találkozójaként emlegette, hiszen Portugáliát tartják a csoport favoritjának, így az írek és a magyarok küzdelmét tekintik meghatározónak a rájátszást érő második helyért. A 2–2-es döntetlen után Dibusz Dénes csalódottan értékelt, szerinte a csapat nagy lehetőséget szalasztott el.

Dibusz Dénes csalódott, szerinte többet érdemelt volna a magyar válogatott Fotó: Charles McQuillan

Dibusz Dénes szerint az első félidőben nem adtak esélyt az íreknek

Szerencsére teljesen kontroll alatt tudtuk tartani a mérkőzést. Az első helyzeteinket kihasználtuk, ami nagyon fontos, hiszen az elmúlt találkozókon ez jelentette a legnagyobb problémát: hiába kezdtünk jól, hiába alakítottunk ki lehetőségeket, nem mi szereztük meg a vezetést. Most viszont gyakorlatilag az első két helyzetből gólt tudtunk lőni, ami önbizalmat adott a csapatnak. Ezután olyan játékot játszhattunk, ami igazán fekszik nekünk: zárt védekezés, fegyelmezett munka minden poszton. Az első félidőben a hazaiaknak nem is igazán volt lehetőségük, talán a végén egy lövés, de az sem volt igazán veszélyes.

A mérkőzés kulcsmomentuma a kiállítás volt, amely alapjaiban változtatta meg a találkozó képét. Dibusz Dénes szerint a csapat emberhátrányban is mindent megtett a pontszerzésért, ám a hajrában már óriási volt az írek nyomása.

Mentálisan is nagyon nehéz volt a második félidő emberhátrányban, hiszen nagy nyomás nehezedett ránk. Szerintem ez látszott is, bár időnként ki tudtunk jönni és lövéssel befejezni az ellentámadásokat. Az utolsó negyedóra viszont már arról szólt, hogy az írek minél több embert felküldtek a tizenhatosunkhoz, oldalról és mélységből ívelték be a labdákat, próbáltak helyzeteket kialakítani vagy pontrúgásokat kiharcolni. Mi hősiesen védekeztünk ebben az időszakban, de a végén sajnos ők voltak szerencsésebbek és erősebbek, és ki tudtak használni egy beadást.

Dibusz szerint a döntetlennek megvan az értéke, de a vezetés birtokában sokkal többre számítottak