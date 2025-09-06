RETRO RÁDIÓ

Drámai, ami az Írország-Magyarország meccsen történt

Döntetlennel kezdte a vb-selejtezőt a magyar válogatott. Az Írország-Magyarország találkozó végén jött a dráma.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.09.06. 23:02
világbajnoki-selejtező Sallai Roland Varga Barnabás Írország Magyarország

2-2-es döntetlennel kezdte a 2026-os világbajnokság selejtezőjét Marco Rossi szövetségi kapitány csapata. A szombat esti Írország-Magyarország találkozót a mienk kezdték jobban, és Varga Barnabás révén már a második percben megszerezték a vezetést. Styles estében passzolt tovább egy kifejelt labdát, amit a Fradi csatára kíméletlenül vágott a kapuba.

Írország-Magyarország
Varga Barnabás révén már a második percben megszerezték a vezetést a mieink az Írország-Magyarország világbajnoki-selejtezőn Fotó: David Fitzgerald / Getty Images

Negyedóra sem telt el a találkozóból, amikor Sallai Roland megduplázta a vendég előnyt. Szoboszlai Dominik ívelte be a szögletet a jobb oldalról, a Galatasaray focistája pedig az írek kapujába fejelt.

Republic of Ireland v Hungary - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Sallai Roland duplázta meg a magyar előnyt Fotó: Charles McQuillan / Getty Images

Az Írország-Magyarország találkozó végén jött a dráma

Amilyen jól kezdődött az első félidő a magyar válogatottnak, olyan rosszul indult a második játékrész. Előbb Ferguson talált Dibusz kapujába, majd Sallait állította ki a játékvezető, amiért rátaposott O'Shea lábára. Aztán hiába tartotta magát sokáig emberhátrányban is a magyar válogatott, a 93. percben jött a dráma: Manning középre ívelt labdáját Idah fejelte közelről a magyar kapuba.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata tehát döntetlennel kezdte a vb-selejtezőket, legközelebb pedig kedden, a Puskás Arénában Portugáliát fogadja (20:45, tv: M4 Sport).

 

 

