Drámai, ami az Írország-Magyarország meccsen történt

Döntetlennel kezdte a vb-selejtezőt a magyar válogatott. Az Írország-Magyarország találkozó végén jött a dráma.
2-2-es döntetlennel kezdte a 2026-os világbajnokság selejtezőjét Marco Rossi szövetségi kapitány csapata. A szombat esti Írország-Magyarország találkozót a mienk kezdték jobban, és Varga Barnabás révén már a második percben megszerezték a vezetést. Styles estében passzolt tovább egy kifejelt labdát, amit a Fradi csatára kíméletlenül vágott a kapuba.
Negyedóra sem telt el a találkozóból, amikor Sallai Roland megduplázta a vendég előnyt. Szoboszlai Dominik ívelte be a szögletet a jobb oldalról, a Galatasaray focistája pedig az írek kapujába fejelt.
Amilyen jól kezdődött az első félidő a magyar válogatottnak, olyan rosszul indult a második játékrész. Előbb Ferguson talált Dibusz kapujába, majd Sallait állította ki a játékvezető, amiért rátaposott O'Shea lábára. Aztán hiába tartotta magát sokáig emberhátrányban is a magyar válogatott, a 93. percben jött a dráma: Manning középre ívelt labdáját Idah fejelte közelről a magyar kapuba.
Marco Rossi szövetségi kapitány csapata tehát döntetlennel kezdte a vb-selejtezőket, legközelebb pedig kedden, a Puskás Arénában Portugáliát fogadja (20:45, tv: M4 Sport).
