Piszok mázlisták az írek! Máris teljesült az álmuk a magyar válogatottal kapcsolatban

A hazaiak szerint a legnagyobb riválisukat fogadják világbajnoki-selejtezőn. Pont az Írország-Magyarország mérkőzéssel akarták kezdeni a sorozatot, és ez megadatott nekik.
Egy hazai győzelem a szombat esti Írország-Magyarország világbajnoki-selejtezőn (20:45, tv: M4 Sport) egy erős jelzés lenne az októberi és novemberi meccsek előtt, legalábbis a hazai szövetségi kapitány, Heimir Hallgrímsson szerint. Ehhez azonban Marco Rossi szövetségi kapitánynak és csapatának is lesz egy-két szava.
Kiderült, az írek már a sorsolás előtt azt szerették volna, hogy hazai pályán kezdjék a sorozatot Magyarország ellen, és ez megadatott nekik. Úgy gondolják ugyanis, hogy Portugália a legnagyobb esélyes a csoportelsőségre, ők pedig a mieinkkel fognak harcot vívni a rájátszást érő második helyért.
Természetesen nem számított volna, hogy ki volt az első ellenfél. De Magyarország valószínűleg a legnagyobb riválisunk a csoportban, ha tovább akarunk jutni. Szóval ez egy jó dolog számunkra, hogy rögtön hazai pályán fogadjuk őket
- idézi Hallgrímsson szavait az rte.ie.
A szakember hozzátette, ez lesz Írország egyik legfontosabb meccse, és felvázolta azt is, ez milyen következményekkel fog járni a vesztes csapat számára.
Ha nyerünk, mindenki üldözni fog minket. Ha viszont kikapunk Magyarországtól, a sorozat végéig üldözhetjük őket. Szóval ez egy rendkívül fontos mérkőzés
- mondta az írek szövetségi kapitánya, aki nagyon nehéz meccsre számít.
Magyarország csapata régóta együtt van. Nagyon jól ismerik már egymást a játékosok, és hat-hét éve ugyanaz az edzőjük is. Nagyszerű meccseket játszottak az elmúlt időszakban, háromszor egymás után kijutottak az Eb-re. Tudjuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz.
