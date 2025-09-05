Marco Rossi elárulta, jobbhátvédként veti-e be Szoboszlai Dominikot

Szombat este (20.45, tv: M4 Sport) Dublinban, Írország vendégeként kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány és a játékosokat képviselő Szalai Attila a helyszíni sajtótájékoztatón elmondták: miután Portugália kiemelkedik az F csoportból, mindketten az íreket tartják a fő vetélytársnak – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Szalai Attila és Marco Rossi (jobbra) is az íreket tartja a legfőbb vetélytársnak a vb-selejtezőcsoportban Fotó: Getty Images

– Az gondoljuk, hogy a csoportunkban Portugália más szintet képvisel, és Írország lehet a fő riválisunk a második helyért. Alaposan kielemeztük az ellenfelet, ismerjük a játékstílusukat. Az íreké szolid, fizikális csapat, általában direkt futballt játszik, de a labdát is tudja birtokolni. Nem látok a kollégám fejébe, de nem számítok sok meglepetésre.

Intenzív és kiegyensúlyozott mérkőzésre számítok, amelyet apró részletek dönthetnek el. Mindent meg kell tennünk, hogy ezek a részletek a mi javunkra döntsenek

– elemzett a pénteki sajtótájékoztatón Marco Rossi.

Marco Rossi nevetve beszélt Szoboszlai szerepéről

Olasz-magyar szakvezetőnk nevetve válaszolt a kérdésre, mely szerint Szoboszlai Dominik a Liverpool után a válogatottban is jobbhátvédként játszhat-e:

Őszintén szólva nem hiszem. Dominikot olyan pozícióban vetjük be, amelyben komfortosabban érzi magát és hasznosabb nekünk.

Vb-selejtező, F csoport, 1. forduló Szombat, 18.00 (tv: Spíler 2): Örményország–Portugália

Szomba, 20.45 (tv.: M4 Sport): Írország–Magyarország

Szalai Attila viszont Szoboszlaival ellentétben védő, aki ráadásul több formációban is megállja a helyét. A Kasimpasa játékosa a felállások mellett a csoportot is elemezte.

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy minden játékrendszerben jól, komfortosan érzem magam. A válogatottban jellemzően háromvédős felállásban kaptam szerepet, a klubjaimban, három-, négy- vagy ötvédős rendszerben is játszottam már. Nem is a rendszer a legfontosabb, hanem az, hogy mindenki tudja a feladatát és a legjobbját nyújtsa a csapatért.

Az az álmunk, hogy Magyarország negyven év után újra vb-n szerepeljen. Mindenki tisztában van azzal, hogy ez mennyire nehéz lesz, mennyi munkát, alázatot, kitartást fog megkívánni a sorozatban. Minden meccsen a legjobb tudásunkat szeretnénk nyújtani.

Tudjuk, hogy a papírforma alapján Portugália a legerősebb, mi talán egy szinten vagyunk az írekkel, természetesen nem lebecsülve az örményeket sem. De azért is szép a futball, mert nem a papíron játsszák, hanem a pályán – mondta Szalai Attila.

...