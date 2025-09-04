Sosem látott kezdőcsapatot küldhet pályára Marco Rossi az írek ellen

Írországban az év eddigi legfontosabb meccse vár a magyar labdarúgó-válogatottra, Dublinban nagyot léphetünk a világbajnoki részvétel felé. Itt már nem lehet kísérletezgetni, a legjobb tizenegynek lesz helye a pályán. Éppen ezért jött rosszkor, hogy Schäfer András megsérült, az Union Berlin középpályására az írek és a portugálok ellen sem számíthat Marco Rossi szövetségi kapitány. A Metropol szerint kilenc embernek biztos a helye a kezdőben, két pozícióban lehet kérdőjel.

Marco Rossi újoncot avathat Dublinban / Fotó: Illyés Tibor

A kapuban egyértelmű, hogy Dibusz Dénes kezd, a Ferencvárosnak csapatkapitányának rutinja sokat segíthet. A támadósorban is jönnie kell a papírformának: Szoboszlai Dominik mellett Sallai Roland rohamozhat, középen pedig Varga Barnabás.

Visszatér Rossi korábbi alapembere?

A védelemben egy hely talán még kiadó: itt meglátásunk szerint Orbán Willi és Dárdai Márton biztosan kezd. A harmadik ember Mocsi Attila mellett a két Szalai közül kerülhet ki, Gábor a Ferencvárosban szerzett nemzetközi tapasztalatokat, míg a Kasimpasában bemutatkozó Attila korábban évekig kirobbanthatatlan volt Marco Rossi kezdőcsapatából. A középpálya két széle adott, Bolla Bendegúz és Kerkez Milos is remek formában van. Középen pedig Schäfer hiányában összeállhat egy ferencvárosi páros: Tóth Alex mellett újoncként lehet kezdő Ötvös Bence, ők ketten a BL-selejtezőkön is jól működtek együtt. Esetleg a Wolfsburg játékosa, Dárdai Bence kaphat szerepet, illetve Callum Styles mellett a szigetországi tapasztalat szólhat.



A várható kezdőcsapat:

Dibusz – Szalai A., Orbán, Dárdai M. - Bolla, Ötvös, Tóth A., Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga B.

A magyar válogatott szombaton Írországban, kedden idehaza Portugália ellen játszik. Mindkét meccs 20.45-kor kezdődik, és az M4 Sporton lesznek láthatóak.

A magyar válogatott utolsó meccsén Azerbajdzsánban nyert 2-1-re.