Tőle retteghet Marco Rossi, temetésről jön az írek csodafegyvere

Temetésről érkezik a Magyarország elleni vb-selejtezőre az ír válogatott egyik legjobbja. Evan Ferguson szeretett nagypapáját gyászolja, ezért szerdára, a búcsúztató idejére kimenőt is kap az edzőtáborból. A tragédia óta csapata egyik legjobbja volt az AS Romában, s nem kérdés, Marco Rossi együttesének is okozhat kellemetlen perceket a mindössze 20 esztendős csatár.

Evan Ferguson, az írek középcsatára veszélyt jelenthet Marco Rossi csapatára (Fotó: Stephen McCarthy)

Ferguson az ír foci egyik legnagyobb ígérete volt már tinédzserként is. Hazája élvonalában 14 évesen mutatkozott be a felnőttek között, 16 esztendősen pedig már a Premier League-ben szereplő Brighton játékosaként bizonyíthatott, ahol 18 évesen minden idők legfiatalabb ír gólszerzője lett az angol élvonalban. Ugyanebben az évben, 2023-ban mesterhármast ért el a Newcastle ellen, idén télen azonban kikerült a csapatból. A Brighton előbb a West Ham United csapatának adta kölcsön, idén nyártól pedig az AS Romában bizonyíthat Ferguson. A szezonban eddig mindkét bajnokin kezdő volt, egy gólpassza van az olasz élvonalban. A válogatottban 22 meccsen 5 találatnál jár. Érdekesség, hogy a Transfermarkton 20 éves korára alaposan lecsökkent az értéke: jelenleg is 25 millió euróra (10 milliárd forint) tartják, de 18 évesen 65 millió euróra (26 milliárd forint) becsülték.

Rossi is tudja, kire kell figyelni

Ferguson tavaly nyáron nem játszott a magyarok ellen, amikor az írek felkészülési meccsen 2-1-re nyertek. Marco Rossi ebben a tekintetben is beszélt a csatárról.

Láttuk, hogy az írek fizikálisan erősek. Most még játszik Ferguson is, a védelmünknek nagyon jól kell teljesítenie

– mondta kapitányunk a szombati összecsapás (20.45, Tv: M4 Sport) előtt.