RETRO RÁDIÓ

Rossz hír érkezett Liverpoolba; Szoboszlai sem hagyta szó nélkül Szalah tettét

Arsenal–Liverpool bajnoki Angliában, Szalah az Afrika-kupán, Dudás Miki tragédiája. Ezek voltak a Metropol legolvasottabb cikkei a héten.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 14:30
szoboszlai dominik kerkez milos dudás miki

Másodszor sem tudott gólt lőni a szezonban az Arsenal a Liverpool ellen a bajnokságban. A meccs legjobbja úgy lett Kerkez Milos, hogy az ellenfél legjobbját, Bukayo Sakát kellett megállítania. A 0-0-ra végződő találkozó előtt egy nappal jött a rossz hír Liverpoolba, hogy a kisebb sérüléssel bajlódó angol válogatott Saka mégis tudja vállalni a játékot. 
Az egyik híres Arsenal-drukker el is mondta, miért jó, hogy Saka játszhat, erről ide kattintva olvashatsz.

Liverpool v Manchester United - Premier League
Saka mellett is Kerkez lett a meccs legjobbja Fotó: Robbie Jay Barratt – AMA

Szalah góljára reagált Szoboszlai

Mohamed Szalah december közepén hagyta el a Liverpoolt, hogy az Afrikai Nemzetek Kupáján segítse hazáját. A nyolcaddöntőben Egyiptom hosszabbításban legyőzte Benint 3-1-re, a három gólszerzőről – köztük saját magáról – a Liverpool támadója osztott meg egy fotót a közösségi oldalán, amire magyar klubtársai, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is reagáltak.

A cikket ide kattintva olvashatod el.

Az egyiptomiak azóta az Elefántcsontpart elleni 3-2-es győzelemmel – amely során Szalah ismét gólt lőtt – az Afrikai Nemzetek Kupája-elődöntőjébe jutottak, ahol Szenegál lesz az ellenfelük.

Mohamed Szalah, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is reagáltak Mohamed Szalah posztjára Fotó: Nikki Dyer – LFC

Hiába keresték Dudás Mikit

Január 5-én, 34 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt Dudás Miki, világbajnok kajakos. A sportoló holttestére saját, XVIII. kerületi otthonában találtak rá. Hétfő reggel ismerősei és szerettei egyre nagyobb aggodalommal hívogatták, mikor nem érték el. Végül egy zárszakértő segítségével jutottak be a lakásba – ekkor találtak rá a világbajnok sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.

A részletekről ide kattintva olvashatsz!

Dudás Miki
Dudás Miki 34 éves volt Fotó: TV2


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu