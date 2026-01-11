Rossz hír érkezett Liverpoolba; Szoboszlai sem hagyta szó nélkül Szalah tettét

Másodszor sem tudott gólt lőni a szezonban az Arsenal a Liverpool ellen a bajnokságban. A meccs legjobbja úgy lett Kerkez Milos, hogy az ellenfél legjobbját, Bukayo Sakát kellett megállítania. A 0-0-ra végződő találkozó előtt egy nappal jött a rossz hír Liverpoolba, hogy a kisebb sérüléssel bajlódó angol válogatott Saka mégis tudja vállalni a játékot.

Az egyik híres Arsenal-drukker el is mondta, miért jó, hogy Saka játszhat, erről ide kattintva olvashatsz.

Saka mellett is Kerkez lett a meccs legjobbja Fotó: Robbie Jay Barratt – AMA

Szalah góljára reagált Szoboszlai

Mohamed Szalah december közepén hagyta el a Liverpoolt, hogy az Afrikai Nemzetek Kupáján segítse hazáját. A nyolcaddöntőben Egyiptom hosszabbításban legyőzte Benint 3-1-re, a három gólszerzőről – köztük saját magáról – a Liverpool támadója osztott meg egy fotót a közösségi oldalán, amire magyar klubtársai, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is reagáltak.

A cikket ide kattintva olvashatod el.

Az egyiptomiak azóta az Elefántcsontpart elleni 3-2-es győzelemmel – amely során Szalah ismét gólt lőtt – az Afrikai Nemzetek Kupája-elődöntőjébe jutottak, ahol Szenegál lesz az ellenfelük.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is reagáltak Mohamed Szalah posztjára Fotó: Nikki Dyer – LFC

Hiába keresték Dudás Mikit

Január 5-én, 34 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt Dudás Miki, világbajnok kajakos. A sportoló holttestére saját, XVIII. kerületi otthonában találtak rá. Hétfő reggel ismerősei és szerettei egyre nagyobb aggodalommal hívogatták, mikor nem érték el. Végül egy zárszakértő segítségével jutottak be a lakásba – ekkor találtak rá a világbajnok sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.

A részletekről ide kattintva olvashatsz!

Dudás Miki 34 éves volt Fotó: TV2



