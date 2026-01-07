Már Szoboszlai sem ment el csak úgy amellett, ami Szalah-val történik

Továbbra is él a remény, hogy Mohamed Szalah megnyerje az Afrikai Nemzetek Kupáját, miután Egyiptom hosszabbításban legyőzte Benint a nyolcaddöntőben. A három gólszerzőről – köztük saját magáról – a Liverpool támadója osztott meg egy fotót a közösségi oldalán, amire magyar klubtársai, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is reagáltak.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is reagáltak Mohamed Szalah posztjára Fotó: Nikki Dyer - LFC

Mohamed Szalah posztolt, Szoboszlai és Kerkez reagáltak

Az egyiptomiak Marwan Attia találatával szerezték meg a vezetést Agadirban, amiben Szalah is fontos szerepet játszott. A Liverpool játékosa okosan játszott össze Mohamed Hanyval a jobb szélen, mielőtt a labda Attiához került, és a hálóba talált. Bár úgy tűnt, hogy ez elég is lesz Egyiptomnak a győzelemhez, a 83. percben Jodel Dossou góljával hosszabbításra mentette a meccset Benin. Az egyiptomiak a 97. percben Jasszer Ibrahim fejesével újra előnyhöz jutottak, majd a 124. percben Szalah gólja biztosította be a továbbjutásukat. A 33 éves támadó az Afrikai Nemzetek Kupáján megmutatja a Liverpool vezetőedzőjének, Arne Slotnak, mit veszíthet, ugyanis eddig mindhárom találkozón a kapuba talált, ahol pályára lépett.

Az újabb gól és győzelem után Mohamed Szalah az Instagram-oldalán osztott meg egy képet a másik két gólszerzővel, amit Liverpoolból Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kedveltek.

Egyiptom rekordnak számító hétszer nyerte már meg a tornát, ám ezek a győzelmek mind Szalah 2011-es válogatottbeli bemutatkozása előtt születtek – írja a Liverpool.com. A Liverpool sztárja ezért is álmodik arról, hogy végre megnyerje az Afrikai Nemzetek Kupáját. Ehhez a negyeddöntőben az Elefántcsontpart–Burkina Faso mérkőzés győztesét kell majd felülmúlniuk január 10-én.